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Darbeci Avad bin Avf'ın istifasının arkasında ABD mi var?

Sudan'da darbe yapan Savunma Bakanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad bin Avf 'kendi isteğiyle' görevden ayrıldığını açıkladı. Halkın coşkuyla karşıladığı istifa göstericilerin cuntaya karşı bir zaferi olarak görülüyor. Avf'ın kısa süre içinde istifa etmesi akıllara başka bir sebep mi var sorusunu getirdi.

  • star.com.tr
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Devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Birinci Yardımcısı ve Savunma Bakanı olan Avad bin Avf darbeyle yönetime el koyduktan bir gün sonra kendi isteğiyle istifa ettiğini açıkladı. Darbeden sonra halkın sokağa çıkış yasağına rağmen sokakları terk etmeyerek askeri yönetime karşı protestoları sürdürmesi bin Avf'ın istifasının sebebi olarak yorumlanıyor. 

İSTİFANIN ARKASINDA ABD Mİ VAR?

Öte yandan Avad bin Avf'ın Darfur Savaşı'nda oynadığı rol sebebiyle 2007'den bu yana ABD'nin yaptırım listesinde olduğu biliniyor. ABD, Darfur Savaşı'nda Sudan hükümeti ile Cancavit milisleri arasında irtibatı sağladığı gerekçesiyle bin Avf'ı yaptırım listesine almıştı. ABD'nin sivillere yönelik Cancavit saldırılarını koordine etmekle suçladığı bin Avf, savaş sırasında Sudan İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Başta ABD'ye yakınlığı bilinen Suudi Arabistan olmak üzere Arap Birliği'ne üye ülkeler bin Avf'ın yönetime el koymasına sıcak bakmadı. Suudi Arabistan darbenin ardından Sudan'a uçuşları askıya aldı. Darbe gerçekleştikten sonra bir yandan protestoların sürmesi bir yandan Arap ülkelerinin yeni yönetime destek vermemesi bin Avf'ın istifasını getirdi. Bin Avf'ın yerine Askeri Geçiş Konseyi başkanı olarak yemin eden Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ise el-Beşir'in eski kabinesindeki diğer isimlerin aksine ABD'nin yaptırım listesinde yer almıyor. 

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