Darbeci Sisi İsrail ile ilgili açıklamalarının da olduğu programın yayınlanmasını istemedi
Katıldığı televizyon programında ülkesinin İsrail ile olan derin ilişkisini anlatan Mısır'ın darbeci generali Sisi, sorulardan rahatsız olarak programın yayınlanmamasını istedi.
- TM Dijital Haber Merkezi
Mısır'ın darbeci generali Sisi'nin "60 Minutes" isimli televizyon programına verdiği röportajdan sonra pişman olduğu ve röportajın yayımlanmaması için kanalla görüştüğü ortaya çıktı.
CBSNews'de yer alan habere göre darbeci general Sisi, kendisine yöneltilen, "60 bin siyasi tutuklu" ve "2013'teki katliam" sorularından rahatsız oldu ve röportajın yayımlanmamasını istedi.
Mısır Büyükelçiliğininin röportajdan sonra kanalı aradığı ve yayımlanmamasını talep ettiği belirtildi. Kanaldan yapılan açıklamada ise röportajın 6 Ocak Pazar günü yayımlanacağı ifade edildi.
İsrail ile geniş işbirliği içerisindeyiz
Röportajın bir kısmını yayımlayan CBSNews, Sisi'ye, "Bir zamanlar düşman olduğunuz İsrail ile ilişkileriniz nasıl?" sorusunu yöneltti.
"İsrail ile geniş işbirliği içerisinde olduğunu söyleyen" Sisi, "Mısır, Sina'da terör örgütü DEAŞ'a karşı İsrail ile beraber savaşıyor." dedi.
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