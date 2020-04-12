AA 12 Nisan 2020 Pazar 12:13 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 12:13

Birleşmiş Milletlerce (BM) tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerinin, başkentin güneyindeki Es-Sevani bölgesinde yer alan ilaç depolarını Grad füzeleriyle hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırının, Trablus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavi merkezlerinden El-Hadra Hastanesi'ne ait ilaç depolarının vurulmasından iki gün sonra düzenlendiğine işaret edildi.

Uzmanlara göre Hafter milisleri, Trablus ve çevresindeki bölgelerde askeri açıdan ilerleme kaydeden UMH birliklerine baskı yapabilmek için altyapıyı hedef alıyor.

UMH'ye bağlı Sağlık Bakanlığı, 9 Nisan'da yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin, Hadra Hastanesi'ndeki ilaç depolarını son 72 saatte 3 kere vurması ve ameliyathane başta olmak üzere bazı kısımlarda ciddi hasar meydana gelmesi nedeniyle hastanenin bir gün hizmet veremeyeceğini duyurmuştu.

Hafter milisleri, 21 Mart'ta, BM ve Avrupa ülkelerinin Kovid-19 nedeniyle önerdiği ateşkes teklifini olumlu karşıladıklarını söylemiş ancak saldırılarına devam etmişti.

UMH de 25 Mart'ta Hafter milisleri ve paralı askerlerinin, ateşkesi ihlal ederek Trablus'taki sivil yaşam alanlarını roketlerle hedef alması nedeniyle bütün cephelerde "Barış Fırtınası Operasyonu" başlattığını açıklamıştı.