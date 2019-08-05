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Darbeci Hafter güçlerine ait uçakların düzenlediği hava saldırısında 41 kişi öldü, 37 kişi yaralandı

Libya'nın doğusundaki silahlı lider Halife Hafter'e bağlı uçakların ülkenin güneybatısında yer alan Merzuk kentine düzenledikleri hava saldırısında 41 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

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Libya medyasında yer alan haberlere göre, Hafter'e bağlı savaş uçakları, ülkenin güneyindeki Merzuk kentinde Tebu kabilesinin yaşadığı El-Kale Mahallesi'ni hedef aldı. Saldırıda, 41 kişi yaşamını yitirdi, 37'si yaralandı.
 
Hafter güçlerinden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
 
Ülkenin doğusundaki silahlı lider Halife Hafter, bölgesel müttefiklerinden aldığı silah ve mühimmat desteğiyle sivil bölgeleri hedef alarak uluslararası tepkiye yol açıyor.
 
Hafter savaş uçakları, geçen ay başkentin doğusundaki Tecura göçmen barınağını hedef almış, bu saldırıda farklı uyruklardan 60'tan fazla düzensiz göçmen hayatını kaybetmişti.
 
Halife Hafter milisleri bu yıl başında Merzuk'un da içinde yer aldığı ülkenin güneyindeki Fizan bölgesine operasyon düzenleyerek, bu bölgeleri ele geçirmişti.
 
Bu operasyonlar sırasında Hafter güçlerinin yerel halka özellikle siyahi Tebu kabilesine karşı uyguladığı ihlaller, uluslararası insan hakları örgütlerinin raporlarında yer almıştı.

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