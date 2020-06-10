Darbeci Hafter kendi ateşkesini kendisi bozdu!

10 Haziran 2020 Çarşamba 08:26 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 08:26

Libya’daki kalıcı ateşkes için birçok uluslararası girişimi şimdiye kadar karşılıksız bırakan ve her defasında yeni bir saldırıyla müzakere masasını deviren darbeci Halife Hafter, Libya ordusu karşısında art arda aldığı yenilgiler alınca çareyi ateşkes istemekte buldu. Ancak Mısır ve BAE’nin desteklediği ateşkes çağrısına UMH, stratejik Sirte bölgesini de kurtardıktan sonra yanıt vereceğini açıkladı. Libya İçişleri Bakanı Başağa, Sirte ve Cufra’da Rusların askeri üs kurmasını engellemeleri gerektiğini söyledi. Akşam'ın haberine göre, Ancak Hafter güçlerinin sözcüsü Ahmed el Mismari, ateşkesi reddetmekle itham ettiği UMH birliklerine yönelik hava operasyonlarını yoğunlaştırdıklarını açıkladı.

BAE’Lİ SUBAYLARIN PANTSİR EĞİTİMİ

(UMH) yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) subayların Hafter’e bağlı milislere Rus yapımı “Pantsir” hava savunma sisteminin eğitimini verirken çekilen görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde Trablus’ta sivilleri bombalayan silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve hava savunma sistemlerinin başında BAE’ye ait askeri unsurların olduğu açıkça görüldü.

CEPHELER YERİNE SİVİLLER VURULUYOR

Hafter'e bağlı milisler, UMH güçlerinin bulunduğu cepheleri vurma bahanesiyle sivil yerleşim yerlerini vurarak onlarca ölüme yol açıyor.

PETROL SAHASI BASILDI

Libya’da silahlı gruplar, 2 gün önce üretime başlayan ülkenin en büyük petrol sahası Şerara’ya baskın düzenledi. Bloomberg’in geçtiği habere göre, 18 Ocak’tan bu yana kapalı olan ve 2 gün önce yeniden üretime başlayan Şerara petrol sahası, silahlı bir grubun baskınına uğradı. Haberde, silahlı kişilerin petrol sahası çalışanlarının üretimi durdurmaları için tehditlerde bulundukları kaydedildi.