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Dünya

Darbeci Hafter kontrolündeki kentte halk isyan etti

Libya'da darbeci Hafter kontrolündeki Sebha'da halk, kötüleşen yaşam şartlarını protesto etti. Libyalı sosyal medya kullanıcıları da gösterilere, 'yoksulların devrimi' etiketiyle paylaşımlar yaparak destek verdi.

AA16 Ağustos 2020 Pazar 07:47 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 07:58
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Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin kontrolündeki Sebha kentinde halk, kötüleşen yaşam şartlarını protesto etti.

Libya Ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin güney kesimlerinde yer alan Sebha'da halk, bölgenin kamu hizmetlerinden mahrum bırakılmasına ve gün boyu süren elektrik kesintileri gibi kötüleşen yaşam şartlarına tepki gösterdi.

Protestolara beyaz bayraklarla katılan göstericilerden bazıları kentin farklı noktalarında yol ve caddeleri araçlarıyla trafiğe kapattı.

Libyalı sosyal medya kullanıcıları da gösterilere, "yoksulların devrimi" etiketiyle paylaşımlar yaparak destek verdi.

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