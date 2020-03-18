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Dünya

Darbeci Hafter milislerinin saldırısı sonucu Trablus'ta 3 sivil yaralandı

Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki sivil yerleşim alanlarına Halife Hafter milislerinin havan mermileriyle düzenlediği saldırıda 3 kişi yaralandı.

AA18 Mart 2020 Çarşamba 17:54 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 17:54
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Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sağlık Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Trablus’un güneyinde yer alan Ayn Zara bölgesine havan mermileri atıldı.

Açıklamada, 3 kişinin yaralandığı saldırının, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milisler tarafından hedef gözetilmeksizin gerçekleştirildiği, bölgede de ciddi hasara yol açtığı kaydedildi.

- HAFTER MİLİSLERİ HEDEF GÖZETMEKSİZİN VURUYOR

UMH silahlı birlikleri sözcüsü Muhammed Kununu da yaptığı açıklamada Hafter milislerinin, sivillerin yoğun şekilde yaşadığı başkent Trablus’un Ayn Zara bölgesine hedef gözetmeksizin saldırdığını kaydetti.

UMH Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Şubat’ta yapılan açıklamada, Hafter milislerinin sivil yaşam alanlarına düzenlediği saldırılar nedeniyle, 41 günde 21 sivilin hayatını kaybettiği 31’inin de yaralandığı duyurulmuştu.

O iddialara birinci ağızdan videolu yalanlama!

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