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Dünya

Darbeci Hafter milisleri Mitiga Havalimanı'na saldırdı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na düzenlediği roketli saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

AA23 Mart 2020 Pazartesi 17:25 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 17:56
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Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Havalimanına atılan roketler nedeniyle 2 yabancı çalışanın hayatını kaybettiği bir Libyalının yaralandığı belirtildi.

Mitiga Havalimanının etrafındaki sivil yerleşim alanlarına düşen roketlerin büyük hasara yol açtığı kaydedildi.

Açıklamada yabancı çalışanların uyruğu hakkında bilgi verilmedi.

Hafter milislerinin 28 Şubat'ta Mitiga Havalimanı’na 25 roket fırlatması ve saldırılarını mart ayında da sürdürmesi üzerine başkent Trablus’un dış dünyaya açılan tek kapısı kabul edilen Mitiga Havalimanı 5 Mart'ta boşaltılmış ve bütün uçuşlar Trablus’un 200 kilometre doğusundaki Misrata kentindeki havaalanına nakledilmişti.

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