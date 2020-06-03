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Dünya

Darbeci Hafter Mısır'da yetkilerle görüşecek

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Mısır'da yetkililerle görüşecek.

AA03 Haziran 2020 Çarşamba 17:12 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 17:12
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Mısır’da yayın yapan El-Yevm es-Sabi gazetesinin Libyalı üst düzey bir askeri yetkiliye dayandırdığı haberine göre, akşam saatlerinde Mısır’ın başkenti Kahire’ye gelecek olan Hafter, bazı temaslarda bulunacak.

Görüşmelerde “Türkiye’nin Libya’ya askeri müdahalesi” en önemli gündem maddesi olacak.

Ayrıca iki ülke arasındaki sınır güvenliği ve düzensiz göçmenler meseleleri de masaya yatırılacak.

5+5 formatındaki müzakerelerin tekrar başlaması konusu da ele alınacak.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump ile 5 Temmuz 2019 tarihinde yaptığı telefon görüşmesinde Halife Hafter’i desteklediklerini söylemişti.

İşte milli İstanbul Fırkateyni

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