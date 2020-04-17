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Dünya

Libya'da darbeci Hafter sivilleri bombaladı: 1 ölü, 11 yaralı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler başkent Trablus'ta yerleşim yerlerini bombaladı. Bombardımanda bir sivilin yaşamını yitirdiği, 4'ü aynı aileden olmak üzere 11 kişinin de yaralandığı bildirildi.

DHA17 Nisan 2020 Cuma 15:21 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 15:21
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter sivilleri hedef almaya devam ediyor. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) yerel kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, Başkent Trablus’un doğusunda bulunan Mitiga Uluslararası Havaalanı yakınlarındaki El-Kuraimiya bölgesindeki marketlerin yanında bulunan 2 evin bombaladığı öğrenildi. Bombardımanlarda, bir sivilin hayatını kaybettiği; 4’ü aynı aileden olmak üzere 11 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

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