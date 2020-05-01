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Dünya

Darbeci Hafter'e karşı operasyonlar sürüyor... 'Trablus'ta iki cephe kontrol altına alındı'

Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı kuvvetler, başkent Trablus'un güneyinde iki cepheyi kontrol altına aldı.

AA01 Mayıs 2020 Cuma 01:36 - Güncelleme: 01 Mayıs 2020 Cuma 01:36
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Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan UMH'ye bağlı güçlerin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun sözcüsü Mustafa el-Mecai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kuvvetlerimiz Meşru ve Hallatat cephelerinde ilerleme kaydederek geniş bir alanı kontrolü altına aldı" ifadelerini kullandı.

Üç aydan fazla bir süredir ellerinde olmayan noktaları ele geçirdiklerini dile getiren Mecai, Trablus'un güneyindeki Hamza kampını şu an abluka altına aldıklarını belirtti.

Son dönemde hükümet güçleri, darbeci asker Halife Hafter'e bağlı silahlı milislere karşı başlattığı operasyonlarda büyük başarılar elde ediyor. Hezimete uğrayan Hafter'e bağlı milisler başkent Trablus'un çevresinde ellerinde tuttuğu çok sayıda noktayı terk etmek zorunda kalıyor.

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