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Dünya

Darbeci Hafter'in ABD girişimi ortaya çıktı!

Hafter, ABD'de Biden yönetimiyle görüşmek için 3 lobi firmasıyla anlaştı.

AA9 Eylül 2021 Perşembe 07:35 - Güncelleme: 9 Eylül 2021 Perşembe 07:36
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Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in Washington'a gelip Joe Biden yönetimi yetkilileriyle görüşmek için üç lobi firmasıyla anlaşma yaptığı ortaya çıktı.

Birçok savaş suçu ile suçlanan Hafter'in 3-4 Eylül'de Lanny J. Davis & Associates PLLC, Livingston Group LLC ve Holland & Knights firmalarıyla anlaşma yaptığı yabancı lobi kayıt sisteminde görüldü.

Kontratlarda, Hafter'in Libya'da barış ve istikrarı destekleyen önemli bir kamusal figür olduğunun yer alması dikkati çekti.

Hafter'in kontrolündeki güçler 2019'da Trablus'ta bulunan ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine yönelik operasyon başlatmış, meşru hükümete yönelik saldırılar Türkiye'nin müdahalesi sayesinde püskürtülmüştü.

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