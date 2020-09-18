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Dünya

Hafter'in bir vahşeti daha gün yüzüne çıktı! Kemikleri çimentodan yapılmış bir su deposunda bulundu

BM Libya Özel Temsilciliği (UNSMİL), 2020'nin ilk çeyreğinde sivillere yapılan saldırıların yüzde 81'inden sorumlu olduğunu duyurduğu Hafter milislerinin bir vahşeti daha gün yüzüne çıktı. Mitiga Havalimanı'nda pasaport memuru olarak görev yapan ve Darbeci Hafter'e bağlı silahlı grup tarafından öldürülen Hani Eshtewi'ye ait kemiklerin bulunduğu açıklandı.

DHA18 Eylül 2020 Cuma 21:34 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 21:37
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Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Hafter'e bağlı silahlı grup tarafından öldürülen Mitiga Havalimanı’nda pasaport memuru olarak görev yapan Hani Eshtewi’ye ait kemiklerin bulunduğu açıklandı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'in sivillere yönelik katliamı sürüyor. Libya’nın başkenti Trablus’taki Mitiga Havalimanı’nda pasaport memuru olarak görev yapan Hani Eshtewi’ye ait kemiklerin Kasr bin Gaşir kasabasında bulunduğu bildirildi. Darbeci Hafter’e bağlı birliklerin, kasabayı yaklaşık bir yıl kadar elinde tutuğu ve Eshtewi’nin de ölümünden sorumlu oldukları ifade edildi. Libya medyası, kemiklerin çimentodan yapılmış bir su deposunda bulunduğunu duyurdu.

HAFTER'İN KATLİAMI BELGELENMİŞTİ

Öte yandan, BM Libya Özel Temsilciliği (UNSMİL), 2020’nin ilk çeyreğinde sivillere yapılan saldırıların yüzde 81’inden Hafter milislerinin sorumlu olduğunu duyurmuştu.

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