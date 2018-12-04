Darbeci Sisi bölgenin güvenliğini ABD İstihbarat Direktörü ile görüştü

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats, Mısır'a sürpriz ziyaret gerçekleştirerek darbeci Sisi ile başkent Kahire'de bir araya geldi.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in de yer aldığı görüşmede, Ortadoğu'daki pek çok mesele hakkında fikir alışverişinde bulunuldu ve bölgedeki mevcut krizlere siyasi çözüm yolları ele alındı.

Görüşmede ayrıca Mısır ile ABD arasında terör ve aşırılık yanlısı ideolojilerle mücadelede güvenlik ve istihbarat konularında iş birliğini artırma yolları tartışıldı.

Darbeci Sisi, görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlamlığına dikkati çekerek, ülkesinin, Washington ile Kahire arasındaki terörle mücadele, güvenlik ve istihbarattaki dayanışma başta olmak üzere farklı alanlardaki köklü iş birliğinin güçlendirilmesine verdiği önemi vurguladı.

Coats ise özellikle Ortadoğu'daki mevcut durumun gölgesinde iki ülkenin karşılaştığı çeşitli güçlükler konusunda ABD'nin Mısır'la sürekli koordinasyon içerisinde kalmak istediğini kaydetti.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü'nün önceden açıklanmayan Mısır ziyaretinin süresine ilişkin de bilgi verilmedi.