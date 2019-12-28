Darbeci Sisi’den Hafter diplomasisi

28.12.2019 04:11 - Güncelleme: 28.12.2019 04:11

Libya’nın meşru yönetimi olan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Türkiye arasındaki askeri iş birliği bölgedeki dengeleri derinden sarstı. Türk askerinin Libya seferi sonrası iç savaşta desteklediği kukla General Hafter’in tarihe karşımasından çekinen Mısır’ın darbeci lideri Abdülfettah Sisi, harekete geçti. Sisi, Roma ve Washington ile temas kurarak Hafter’e yardım etmelerini istedi.

SAVAŞ BİTSİN MESAJI

Sisi ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte arasındaki görüşmede Libya krizi ele alındı. İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Conte ile Sisi’nin uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, “Görüşmenin merkezinde, ikili ilişkiler, Libya krizi, Akdeniz bölgesindeki güçlükler ve özellikle de Giulio Regeni’nin öldürülmesi hadisesinde adli işbirliğine yönelik temasların acil olarak yeniden başlatılması konuları yer aldı” ifadesi kullanıldı. İtalyan La Stampa gazetesi Sisi’nin Roma hükümetine “Hafter’i destekleyin, bu savaş bitsin” dediğini öne sürdü. Conte ile görüşmenin ardından telefon diplomasisini sürdüren Sisi, ABD Başkanı Donald Trump’ı arayarak yardım istedi. Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada “Trump ve Sisi, Libya’da dış ülkelerin istismarını reddetti. Ayrıca Trump ve Sisi, Libyalıların kontrolü yabancı aktörlere kaptırmadan önce tüm tarafların çatışmayı çözmek için acil adım atması gerektiği konusunda mutabık kaldı” denildi.

ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI

Amerikan NBC News televizyonu ise görüşmeye ilişkin haberinde Sisi’nin Traump’tan Libya’daki darbeci kardeşi General Hafter’i desteklemesini talep ettiği ifade edildi.