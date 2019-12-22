Darbeci Sisi’den Hafter’e tank desteği

22.12.2019 03:35 - Güncelleme: 22.12.2019 03:35

Başkent Trablus’u işgal harekatını yeniden başlatan Hafter’e bu sefer de Mısır’ın darbeci lideri Abdülfettah Sisi sahip çıktı. Mossad’a yakınlığıyla bilinen Debka’nın haberine göre Sisi yönetimi Hafter’in çetelerine onlarca T-72 tankı gönderdi. Mısır’ın gönderdiği tankların 19 Aralık’ta Hafter güçlerine ulaştığı ve Trablus’u işgal operasyonunda cephede görüldüğü kaydedildi. Sisi’nin Türkiye’nin UMH’ye askeri desteği sonrası böyle bir hamle yaptığı belirtilirken, Kahire hükümetinin hava yardımını da gündeme aldığı öğrenildi. Debka’nın haberinde Sisi’nin savaş uçaklarıyla Trablus’un işgaline katkı sağlayacağı dile getirildi.