İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7981
  • EURO
    7,6598
  • ALTIN
    373.093
  • BIST100
    108887
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Darbeci Sisi'nin ateşkes çağrısından 2 gün sonra Hafter'e tank ve saldırı helikopteri gönderdiği ortaya çıktı
Dünya

Darbeci Sisi'nin ateşkes çağrısından 2 gün sonra Hafter'e tank ve saldırı helikopteri gönderdiği ortaya çıktı

Darbeci Sisi ve Hafter'in sözde ateşkes çağrısının düzmece olduğu anlaşıldı. Sisi'nin Hafter'e destek için Libya'ya tank ve Mi-24 saldırı helikopterleri gönderdiği ortaya çıktı.

Star.com.tr09 Haziran 2020 Salı 12:34 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 12:34
ABONE OL

8 Haziran'da darbeci Hafter'le Kahire'de görüşen Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi, Hafter'e bağlı milislerin sahada üst üste yenilgiler yaşamasının ardından, Libya'ya yönelik sözde yeni bir siyasi girişim başlattıklarını ve Libya genelinde ateşkes çağrısı yaptıklarını duyurmuştu.

BİLDİRİ AÇIKLANIR AÇIKLANMAZ DESTEK VERDİLER

Yapılan görüşmelerin ardından, Sisi ve Hafter ortak bir basın toplantısı düzenleyerek "Kahire Bildirgesi" isimli bir duyuru yapmışlardı. Bildirgenin hemen ardından Avrupa ve Arap birliği başta olmak üzere BAE, Rusya, Suudi Arabistan ve Fransa "Kahire Bildirgesi"ne destek verdiklerini açıklamışlardı.

LİBYA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu yaptığı yazılı açıklamada, "Bizim savaş suçlularını (Hafter'i) televizyonda izleyecek zamanımız yok. Ordumuzun kahraman güçlerinin kaçan milislerin peşinden gidişini takip ediyoruz." sözleriyle tepki göstermişti.

ATEŞKES ÇAĞRISI DÜZMECE ÇIKTI

Sisi ve Hafter'in "Kahire Bildirgesi"yle sözde ateşkes çağrısının düzmece olduğu çok geçmeden anlaşıldı.

ATEŞKES SONRASI HAFTER'E TANK VE HELİKOPTER GÖNDERDİ

Ateşkes teklifinin yapıldığı 8 Haziran’dan 2 gün sonra darbeci Sisi’nin Hafter’e destek için Libya’ya tank ve Mi-24 saldırı helikopteri gönderdiği ortaya çıktı.

ASKERİ KONVOYDA MISIR BAYRAKLARI

Darbeci Hafter’in Libya’da işgal ettiği bölgeye hareket eden askeri konvoyda Mısır bayrakları yer aldı. Yerel kaynaklara göre, askeri konvoyda ABD yapımı 18 adet M1 Abrams muharebe tankının yer aldığı bildirildi.

Star.com.tr

Evlat nöbeti 280'inci gününde! Acılı aileler HDP'ye isyan etti

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.