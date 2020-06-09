Star.com.tr 09 Haziran 2020 Salı 12:34 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 12:34

8 Haziran'da darbeci Hafter'le Kahire'de görüşen Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi, Hafter'e bağlı milislerin sahada üst üste yenilgiler yaşamasının ardından, Libya'ya yönelik sözde yeni bir siyasi girişim başlattıklarını ve Libya genelinde ateşkes çağrısı yaptıklarını duyurmuştu.

BİLDİRİ AÇIKLANIR AÇIKLANMAZ DESTEK VERDİLER

Yapılan görüşmelerin ardından, Sisi ve Hafter ortak bir basın toplantısı düzenleyerek "Kahire Bildirgesi" isimli bir duyuru yapmışlardı. Bildirgenin hemen ardından Avrupa ve Arap birliği başta olmak üzere BAE, Rusya, Suudi Arabistan ve Fransa "Kahire Bildirgesi"ne destek verdiklerini açıklamışlardı.

LİBYA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu yaptığı yazılı açıklamada, "Bizim savaş suçlularını (Hafter'i) televizyonda izleyecek zamanımız yok. Ordumuzun kahraman güçlerinin kaçan milislerin peşinden gidişini takip ediyoruz." sözleriyle tepki göstermişti.

ATEŞKES ÇAĞRISI DÜZMECE ÇIKTI

Sisi ve Hafter'in "Kahire Bildirgesi"yle sözde ateşkes çağrısının düzmece olduğu çok geçmeden anlaşıldı.

ATEŞKES SONRASI HAFTER'E TANK VE HELİKOPTER GÖNDERDİ

Ateşkes teklifinin yapıldığı 8 Haziran’dan 2 gün sonra darbeci Sisi’nin Hafter’e destek için Libya’ya tank ve Mi-24 saldırı helikopteri gönderdiği ortaya çıktı.

ASKERİ KONVOYDA MISIR BAYRAKLARI

Darbeci Hafter’in Libya’da işgal ettiği bölgeye hareket eden askeri konvoyda Mısır bayrakları yer aldı. Yerel kaynaklara göre, askeri konvoyda ABD yapımı 18 adet M1 Abrams muharebe tankının yer aldığı bildirildi.

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