‘Darbenin Başkanı’ndan sömürgeci mesaj
Bolivya’da muhalefetin sokak gösterileri ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales’in istifa etmesinin ardından, ülkeyi 90 gün içinde erken seçime götürecek geçici devlet başkanı belli oldu.
Çokuluslu Yasama Meclisi’nin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez, Başkan Yardımcısı ve Senato Başkanı kaçtığı gerekçesiyle, ülkenin yönetimini üstlendiğini açıkladı. 90 gün içinde yeni devlet başkanını seçmek üzere ülkeyi erken seçime götürmesi beklenen Anez’in Başkanlık Sarayı’na geçerken verdiği mesaj ise sömürgeci zihniyetini ortaya koydu.
‘İNCİL GERİ DÖNDÜ’
Elinde devasa bir İncil’le başkanlık konutuna giren Anez, “Devlet Başkanlığı Sarayına İncil geri döndü” dedi. İspanyol sömürgeciler de 1532’de Bolivya’yı işgal ettiklerinde yerlilere yönelik soykırımı İncil adına yaptıklarını öne sürmüşlerdi. Öte yandan, Meksika’ya iltica eden Bolivya’nın eski Devlet Başkanı Evo Morales, Anez’in koltuk gaspına ilişkin “Tarihin en sinsi ve kötü darbesi yapıldı” değerlendirmesinde bulundu. Morales sosyal medyadan yaptığı açıklamada “İncil, Bolivyalıları öldürmek için kullanılamaz” diye konuştu.
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