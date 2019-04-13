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Darbeye karşı halk direnişi

Seçilmiş Başkan Ömer El Beşir’in darbeyle devrildiği Sudan’da halk, cuntanın sokağa çıkma yasağını tanımadı. Askeri karargahların önünde toplanan on binler, “Darbeyi reddediyoruz” sloganı attı. 

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Sudan’da seçilmiş Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in Savunma Bakanı Ahmed bin Avf öncülüğündeki ordu tarafından askeri bir darbeyle görevden uzaklaştırılması, sokakları daha da hareketlendirdi. Beşir hükümetine yönelik askeri müdahaleye karşı çıkan on binlerce Sudanlı, cuntanın sokağa çıkma yasağına meydan okuyarak askeri merkezlerin önünde toplandı. 

13 GÖSTERİCİ ÖLDÜ 

Protestocular, sivil bir yönetim talebiyle Savunma Bakanlığı’nın önünde oturma eylemi başlatırken, saat 22.00-04.00 arasındaki sokağa çıkma yasağına rağmen alanda gece boyunca “Darbeyi reddediyoruz” sloganı atıldı. Savunma Bakanı Ahmed bin Avf’ın Yüksek Askeri Konsey’in başkanı sıfatıyla ülkeyi iki yıl boyunca yönetecek olmasına tepki gösteren göstericilere askerler müdahale etti. Muhalif Sudan Doktorlar Komitesi, güvenlik güçlerinin gösterilere müdahalesi sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Doktorlar Komitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin gösterilere müdahalesi sonucu 2’si başkent Hartum’da, 8’i Orta Darfur’da, 2’si Medeni’de ve 1’i Atbera’da olmak üzere 13 göstericinin yaşamını yitirdiği ifade edildi. Muhalif Odalar Birliği de darbeyi reddettiklerini duyurdu.

AVF GÖREVİ DEVRETTİ!

Sudan Savunma Bakanı ve   Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad bin Avf görevinden istifa etti. Yerine ise Orgeneral Abdulfettah el-Burhan getirildi. 

Dünya sivil bir Sudan istiyor 

Sudan’da Savunma Bakanı Ahmed bin Avf öncülüğünde harekete geçen ordunun ülkenin seçilmiş Başkanı Ömer El Beşir’e yaptığı darbe karşıbsında dünya tek ses oldu. 

AB: Sadece siyasi süreç Sudan halkının beklentilerini karşılayabilir. Bu, yönetimin sivil hükümete devredilmesiyle gerçekleşebilir. 

ABD: Barışçıl ve demokratik Sudan’ı destekliyoruz. Sudan halkı, kendisini kimin yöneteceğini kendi belirlemelidir. 

Afrika Birliği: Sudan’ın karşılaştığı zorluklara uygun cevap askeri bir darbe olamaz 

İran: Tüm taraflar barışçıl yöntemleri takip etmeli. 

Katar: Sudan’ın ulusal çıkarı korunmalı ve halkın beklentilerini karşılanmalı. 

Mısır: Kardeş Sudan halkının seçimine tam destek verdiğimizi duyuruyoruz.

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