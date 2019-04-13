Darbeye karşı halk direnişi

Sudan’da seçilmiş Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in Savunma Bakanı Ahmed bin Avf öncülüğündeki ordu tarafından askeri bir darbeyle görevden uzaklaştırılması, sokakları daha da hareketlendirdi. Beşir hükümetine yönelik askeri müdahaleye karşı çıkan on binlerce Sudanlı, cuntanın sokağa çıkma yasağına meydan okuyarak askeri merkezlerin önünde toplandı.

13 GÖSTERİCİ ÖLDÜ

Protestocular, sivil bir yönetim talebiyle Savunma Bakanlığı’nın önünde oturma eylemi başlatırken, saat 22.00-04.00 arasındaki sokağa çıkma yasağına rağmen alanda gece boyunca “Darbeyi reddediyoruz” sloganı atıldı. Savunma Bakanı Ahmed bin Avf’ın Yüksek Askeri Konsey’in başkanı sıfatıyla ülkeyi iki yıl boyunca yönetecek olmasına tepki gösteren göstericilere askerler müdahale etti. Muhalif Sudan Doktorlar Komitesi, güvenlik güçlerinin gösterilere müdahalesi sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Doktorlar Komitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin gösterilere müdahalesi sonucu 2’si başkent Hartum’da, 8’i Orta Darfur’da, 2’si Medeni’de ve 1’i Atbera’da olmak üzere 13 göstericinin yaşamını yitirdiği ifade edildi. Muhalif Odalar Birliği de darbeyi reddettiklerini duyurdu.