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Dünya

Darbeyle iktidara gelen Gabon lideri Nguema maaş almayacak

Gabon'da askeri darbeyle iktidara gelen General Brice Oligui Nguema, ülkedeki ekonomik durumdan ötürü cumhurbaşkanı maaşından feragat etti.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 16:50 - Güncelleme:
Darbeyle iktidara gelen Gabon lideri Nguema maaş almayacak
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Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Hükûmet Sözcüsü Ulrich Manfoumbi, Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Nguema'nın cumhurbaşkanlığı maaşından vazgeçtiğini ve sadece Cumhuriyet Muhafızları Komutanı olarak maaş alacağını duyurdu.

Manfoumbi, kararın kamu maliyesinin durumunun her geçen gün daha iyi anlaşılması sonrası alındığını ifade etti.

Geçiş hükûmetinin Cumhurbaşkanı Nguema, daha önce Ali Bongo döneminde yapılan yolsuzluklarla mücadele edecekleri sözünü vermişti.

Yolsuzlukla mücadele kapsamında, aralarında Ali Bongo'nun eşi Sylvia Bongo Ondimba Valentin ve oğlu Nureddin Bongo'nun da olduğu birçok üst düzey yönetici tutuklanmıştı.

GABON'DA DARBE

Gabon'da 30 Ağustos'ta ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu.

"Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" isimli askeri yönetim, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıklamıştı.

CTRI liderliğine de Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Nguema'nın getirildiği bildirilmişti.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmış, oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve oy sayımı sürerken internet kısıtlanmıştı.

Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu.

Bongo ailesi 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.

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