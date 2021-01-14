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Dünya

Darhan Kıdırali: Bu Karabağ zaferine bizim bir hediyemizdir

Uluslararası Türk Akademisi, Karabağ ile ilgili Kazakça üç yeni kitap yayınladı. Akademi Başkanı Darhan Kıdırali, 'Bu kitap Azerbaycan ve Karabağ zaferine bizim bir hediyemizdir' dedi.

14 Ocak 2021 Perşembe 17:43 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 17:57
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Uluslararası Türk Akademisi, Türk Cumhuriyetleri Bağımsızlığı’nın 30'uncu yıldönümü münasebetiyle Karabağ ile ilgili yeni 3 kitabın tanıtımını yaptı.

“Azerbaycan’ın İncisi Karabağ: Tarihi, Kültürü, Doğası”, “Karabağ’ın Gerçek Hikayeleri” ve “Azerbaycan Halk Cumhuriyeti” kitapları Kazakça yayımlandı.

Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali, "akademi başkanı olarak Gence’ye resmi ziyaret gerçekleştirdiğini ve Akademinin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu" söyledi.

Darhan Kıdırali, "Bu kitap, Karabağ'la ilgili tarihi şahsiyetleri, tabiatı, tarihi eserleri, her şeyi kapsamaktadır. Biz bir yıl boyunca bu çalışmaları yürüttük. Ama malzemeler tabii eksikti, fakat bizim çalışmamızı tamamlayıp matbaaya vermemiz tam da Şuşa’nın alınışıyla denk geldi. Bu güzel tesadüf bizi memnun etti. Bu kitap Azerbaycan ve Karabağ zaferine bizim bir hediyemizdir" açıklamasını yaptı.

[Kazakça yayımlanan Karabağ ile ilgili kitaplar]

Etkinlik sırasında Uluslararası Türk Akademisi’nin özel altın madalyası, akademiye verdiği desteklerinden dolayı Azerbaycan Cumhuriyeti Nur-Sultan Büyükelçisi Rashad Mammadov'a verildi.

Akademi başkanı Kıdırali, Türk Akademisi'nin altın madalyası büyükelçiler arasında ilk kez verildiğini söyledi.

Etkinliğe katılan Türkiye, Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan diplomasi temsilcileri, yazarlar ve şairler, Azerbaycan zaferinin tüm Türk Dünyası’nın ortak zaferi olduğunu vurguladılar.

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