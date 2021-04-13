Daunte Wright'ın vurulma görüntüleri ortaya çıktı

DHA 13 Nisan 2021 Salı 10:54 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 10:54

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde trafik çevirmesinde durdurulan 20 yaşındaki siyahi Daunte Wright, aracına binip kaçmaya çalıştığı sırada polis tarafından vurularak hayatını kaybetti. Wright'ın (20) vurulma anlarına ait görüntüler yayınlandı. Ülkede tepkilere neden olan Wright'ın ölümüne ilişkin yayınlanan görüntülerin ardından halk sokaklara dökülerek, 'Black Lives Matter' (Siyahilerin Hayatı Değerlidir) protestolarına katıldı.

"GÖRÜNTÜLER RAHATSIZ EDİCİ"

Brooklyn Center Emniyet Müdürü Tim Gannon, görüntülerin rahatsız edici olduğunu ifade etti. Gannon, memurların Wright'ı hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle durdurduğunu belirtti. Gannon basın mensuplarına yaptığı açıklamada, polis memurunun 'elektroşok tabancası yerine, yanlışlıkla silahını çektiğine' inandığını söyledi.