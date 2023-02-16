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Dünya

David Malpass istifa edecek

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, görevinden haziran ayı sonuna kadar istifa edeceğini duyurdu.

IHA16 Şubat 2023 Perşembe 00:04 - Güncelleme:
David Malpass istifa edecek
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Dünya Bankası Başkanı David Malpass, görevinden haziran ayı sonuna kadar istifa edeceğini duyurdu. Malpass yaptığı açıklamada, "Dünya Bankası Grubu Yönetim Kurulu ile Dünya Bankası'nın mali yılının sonuna kadar görevi bırakma niyetimi paylaştım" dedi.

Dünya Bankası Grubu Başkanı olarak hizmet etmenin kendisi için büyük bir onur ve ayrıcalık olduğunu aktaran Malpass, "Eğitim, sağlık, sosyal koruma, istihdam, cinsiyet, temiz su ve elektriğe erişim dahil olmak üzere insani gelişmenin tüm alanlarında yoksulluğu azaltmak, ekonomik büyümeyi artırmak, hükümetin borç yükünü azaltmak ve yaşam standartlarını iyileştirmek için birlikte çok çalıştık. Görev sürem boyunca başardıklarımızdan gurur duyuyorum" dedi.

  • Dünya Bankası
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