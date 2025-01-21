Davos'ta iklim kriziyle mücadele zirvesi

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun 55. Yıllık Toplantıları dün akşamki açılış töreninin ardından başladı.

Bu yıl, "Akıl Çağında İşbirliği" temasıyla organize edilen zirve kapsamında düzenlenen "Road to COP30" oturumunda 10-21 Kasım'da Brezilya'nın Para eyaletine bağlı Belem kentinde düzenlenecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 30. Taraflar Konferansı'nda (COP30) hangi başlıkların ele alınacağı üzerinde duruldu.

Gazeteci Diana Olick'in moderatörlüğünü üstlendiği oturumda söz alan UNFCCC İcra Sekreteri Simon Stiell, dünyada durdurulamaz bir enerji dönüşümü yaşandığını ve geçen yıl yalnızca enerji dönüşümüne 2 trilyon dolar, fosil yakıtlara ise 1 trilyon dolar yatırım yapıldığını belirtti.

Azerbaycan'ın ev sahipliğinde geçen yıl düzenlenen COP29'un başkanlığını üstlenen Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ise yeni yılla birlikte ülkelerin durumu, yeni pozisyonlar ve açıklamalar için şanslı bir dönemin içinde bulunulduğunu söyledi.

- "COP30 EKİBİYLE ÇOK YAKIN ÇALIŞMAYI PLANLIYORUZ"

COP29'da elde edilen başarılara değinen Babayev, şunları kaydetti:



"Ülkelerin ilk kez, gelişen dünya için 300 milyar dolar katkı sağlama konusunda anlaştığı bir dönem oldu. Bu tüm dünya için büyük bir başarı çünkü daha önce ülkeler arasında iklim gündemine katkı sağlama konusunda güçlü bir niyet ve taahhütlere sahip bir belge ya da anlaşma yoktu. COP30 ekibiyle çok yakın çalışmayı planlıyoruz, onlara destek olacağız. Bu yıl yapılacak çok şey var ve bu iyi bir şans. Yeni zorluklar var ama aynı zamanda fırsatlar da var. Önceki tartışmalar, hiçbir nihai sonuca ulaşmadan geçmişti ama Bakü'de ülkeler, karbon piyasaları, kayıtlar, onaylar ve diğer tüm konularda anlaşmaya vardı. Şimdi özel sektöre, yeşil dönüşüm alanlarında, iklim projelerinde büyük projeler gerçekleştirme fırsatı sunuyoruz."

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen COP28'de petrol ve gaz kullanımının aşamalı olarak sona erdirilmesi, yenilenebilir enerji üretiminin üç katına çıkarılması gibi konularda adımlar atıldığını hatırlatan INGKA GRUP I IKEA'nın üst yöneticisi (CEO) Jesper Brodin, mutlak karbon salımında yüzde 30,1'lik azaltım sağladıklarını ve bu oranı 2030'a kadar yüzde 50'ye yükseltmek istediklerini bildirdi.



- "BM'NİN GEZEGENE VE BREZİLYA'YA SUNDUĞU BÜYÜK BİR FIRSAT"

Küresel Güney odaklı çalışmalar sürdüren Birleşmiş Milletler Herkes İçin Sürdürülebilir Enerji (SEforALL) İcra Kurulu Başkanı Damilola Ogunbiyi, 600 milyon insanın elektriğe ve 2,3 milyar insanın temiz pişirme yöntemlerine erişiminin olmadığına dikkati çekti.



Ogunbiyi "Dünyada enerji yoksulluğu çeken insanlar varken bu dünyada yaşayamayız. Ayrıca bu şekilde iklim anlaşmasına ulaşabileceğimizi de düşünemeyiz. Mesela Afrika gibi bir kıta, 23 ila 25 milyon küçük benzinli jeneratörle dolmuş durumda. Bunlar bir anda kapatabileceğiniz büyük kömür santralleri değil. Bunlar, düzenlemesi zor, nerede olduklarını bilemediğiniz şeyler." diye konuştu.

Brezilya'nın Para eyaleti Valisi Helder Barbalho, COP30'un, Amazon ormanlarının bulunduğu Brezilya'da gerçekleştirilecek olmasını, BM'nin gezegene ve Brezilya'ya sunduğu büyük bir fırsat şeklinde nitelendirerek ülke sınırları içindeki birçok biyom dolayısıyla Brezilya'nın iklim gündemi için bir referans noktası olduğunu ifade etti.



Barbalho, konuşmasını "COP30'un Belem şehrinde yapılmasının, ormana, biyoekonominin geliştirilmesine, COP'un en büyük miraslarından biri olan madde 6'ya ve karbon piyasasının uygun şekilde düzenlenmesine katkıda bulunacak bir fırsat olmasını diliyoruz." ifadeleriyle tamamladı.

