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Dünya

Dayanışma mesajı yayımladılar: Aralarında Türkiye de var...

Ürdün, Rize'deki sel felaketi nedeniyle aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeler için dayanışma mesajı yayımladı.

AA16 Temmuz 2021 Cuma 00:17 - Güncelleme: 16 Temmuz 2021 Cuma 00:17
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Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ürdün, bazı bölgelerde etkili olarak çok sayıda kişiyi mağdur eden yıkıcı sel nedeniyle Türkiye, Almanya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg ile dayanışmasını ifade ediyor." denildi.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa temennisinde bulunuldu.

Rize'de şiddetli yağışa bağlı sel ve heyelanlar nedeniyle ölü sayısı 6'ya yükselirken, kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarına devam ediliyor.

Almanya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg'da da şiddetli yağışlar onlarca kişinin ölümüne ve bazılarının kaybına neden olurken, bu ülkelerin kimi bölgelerinde yüzlerce ev tahliye edildi.

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