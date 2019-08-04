Kimliği açıklandı... Kendi kardeşini de öldürmüş

27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5666
  • 6,2036
  • 256.547
  • 99679.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Daytona tetikçisinin kimliği açıklandı...Saldırgan kendi kız kardeşini de öldürmüş

ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Daytona kentinde 9 kişiyi öldüren saldırganın kimliği yaşındaki Conner Betts olarak açıklandı. Saldırganın öldürdüğü kişiler arasında kendi kız kardeşinin de olduğu belirtildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Daytona kentinde 9 kişiyi öldüren saldırganın kimliği 24 yaşındaki Conner Betts  olarak açıklandı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada Betts’in saldırısında öldürdüğü kişilerin arasında kendi kız kardeşinin de olduğunu açıkladı.

Daytona şehri Belediye Başkanı Nan Whaley tarafından yapılan açıklamada polis saldırganı bir dakikadan daha az bir sürede etkisiz hale getirdi. Whaley, “Neyse ki olay başladığında civarda birçok sivil polis vardı. Bu yüzden şiddet kısa bir sürede bitti” ifadelerini kullandı. Herhangi bir sabıka kaydı olmayan 24 yaşındaki Connor Betts isimli saldırganın koruyucu bir yeleği ve 100’den fazla kişiyi öldürebilecek kadar mermisi olduğu ortaya çıktı.

Yerel Polis Teğmeni Matt Carper ise, “Saldırgan, polis müdahalesinin yol açtığı ateşli silah yaralanmaları nedeniyle öldürüldü" açıklamasında bulundu. Betts'in adresi ise Daytona şehrinin 40 mil güneyindeki Bellbrook'ta olduğu bildirildi ve saldırganın Sinclair Community College'da psikoloji öğrencisi olduğu ve Chipotle'da çalıştığı açıklandı.

Saldırının olduğu sırada gece kulübünden ayrılan Anthony Reynolds isimli vatandaş ise, “Cesetlerin düşmeye başladığını görünce, bunun ciddi olduğunu fark ettik insanların koşmasından ve bağırışlarından bir tetikçi olduğunu anladık. Çünkü çoğu kişi şok içinde ne yapacağını bilmiyordu” sözlerini kullandı.

Betts; barlar, restoranlar ve gece kulüplerinin bulunduğu bir semtte polis tarafından vurulmadan önce 9 kişiyi öldürmüş, 27 kişi de yaralamıştı.

Yetkililer şimdi ise saldırganın neden uzun namlulu AK-47 piyade tüfeğiyle ve birçok mühimmatla sokakta ateş açtığını araştırıyor.

Yangında çocuklarını alt kattaki komşusunun balkonuna sarkıtarak kurtardı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çete lideri kadın kılığında kaçmaya çalışırken yakalandı

Çete lideri kadın kılığında kaçmaya çalışırken yakalandı

HDP'li Amak gözaltına alındı

HDP'li Amak gözaltına alındı

Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Başkan Erdoğan direksiyon başına geçti

Başkan Erdoğan direksiyon başına geçti

ÖSYM Başkanı'ndan YKS tercih sonuçlarına ilişkin önemli açıklama

ÖSYM Başkanı'ndan YKS tercih sonuçlarına ilişkin önemli açıklama

Kimliği açıklandı... Kendi kardeşini de öldürmüş

Kimliği açıklandı... Kendi kardeşini de öldürmüş

ABD'de 24 saat içinde 3. saldırı

ABD'de 24 saat içinde 3. saldırı

KKTC'den Maraş çıkışı

KKTC'den Maraş çıkışı
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan, İstanbul-İzmir Otoyolu´nda makam aracını kullandı

Başkan Erdoğan, İstanbul-İzmir Otoyolu´nda makam aracını kullandı

F-16'ların yerini Türk insansız jetleri alacak, milli SOM-J ile donatılacak

F-16'ların yerini Türk insansız jetleri alacak, milli SOM-J ile donatılacak

Eşi ölünce bu adaya geldi, 14 yıldır yalnız yaşıyor

Eşi ölünce bu adaya geldi, 14 yıldır yalnız yaşıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA