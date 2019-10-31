DEAŞ, Bağdadi ve Muhacir'in öldürüldüğünü doğruladı
DEAŞ, Bağdadi ve Muhacir'in öldürüldüğünü doğruladı. Terör örgütü DEAŞ'ın yeni lideri Ebu İbrahim El Haşimi'nin olduğunu duyuruldu.
Terör örgütü DEAŞ'ın yeni lideri Ebu İbrahim El Haşimi'nin olduğunu duyuruldu
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