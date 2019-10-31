DEAŞ, Bağdadi ve Muhacir'in öldürüldüğünü doğruladı DEAŞ, Bağdadi ve Muhacir'in öldürüldüğünü doğruladı. Terör örgütü DEAŞ'ın yeni lideri Ebu İbrahim El Haşimi'nin olduğunu duyuruldu.