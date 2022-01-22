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Dünya

DEAŞ hapishane bastı: Çok sayıda PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Terör örgütü DEAŞ, Suriye'nin Haseke şehrinde PKK/YPG'li teröristlerin kontrolündeki sözde cezaevine baskın düzenledi. Baskında iki taraftan da onlarca teröristin öldüğü bildirildi.

TRT Haber22 Ocak 2022 Cumartesi 14:57 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 14:57
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Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki Haseke şehrinde DEAŞ'lı teröristler sözde cezaevi olarak kullanılan bir binaya baskın düzenledi.

Binada tutulan 5 bin DEAŞ'lı teröristi kurtarmak için yapılan baskında önce bomba yüklü bir araç infilak ettirildi, ardından da çatışma başladı. Yakınlardaki bir petrol şirketine ait tankerler de havaya uçuruldu.

ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

TRT Haber'in haberine göre, Firar eden DEAŞ'lı teröristlerle PKK/YPG'li teröristler arasındaki çatışmalar Guveyran, El-Neşva ve Hoş El-Baar mahallerinde devam ediyor.

Özellikle sözde cezaevinin bulunduğu Guveyran mahallesinde DEAŞ'lı teröristlerin bazı evlere girerek içerideki sivilleri rehin aldıkları belirtiliyor.

Çatışmalar nedeniyle yüzlerce sivil bölgeyi terk ediyor.

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