Uluslararası Af Örgütü: Terör örgütü DEAŞ Irak'ta insanlık suçu işliyor

Af Örgütünün yayımladığı raporda, örgüt yetkililerinin bölgedeki çok sayıda kişiyle görüştüğü kaydedildi.

DEAŞ'ın Irak'ın kuzeyinde ekili alanlara zarar verdiği, çiftlik hayvanlarına el koyduğu ve tarım alanlarına mayın yerleştirdiği kaydedilen raporda, DEAŞ'ın su kuyularını, pompaları, jeneratörleri, elektrik hatlarını kasıtlı olarak tahrip ederek insanlık ve savaş suçu işlediğine işaret edildi.

Uluslararası Af Örgütünde danışman Richard Pearshouse, yürütülen incelemede DEAŞ'ın Sincar Dağı çevresinde kırsal bölgede tarım alanlarına kasıtlı olarak zarar verdiğinin saptandığını belirterek, Yezidiler ve bölge halkının tarımla ilgili faaliyetlerine devam edemeyeceği için yaşadıkları yerlere geri dönemediklerini ifade etti.

Af Örgütü raporunda Irak hükümetinin zarar gören altyapıyı yenilemesi ve yerlerinden edilenlerin kayıplarını telafi etmesi gerektiği vurgulandı.

Pearshouse, Irak hükümetinin acilen yeniden yapılandırma planını uygulamaya koyması gerektiğini kaydetti.

Raporda, Irak'taki tarımsal üretimin 2014 yılına göre yüzde 40 azaldığına işaret edildi.

DEAŞ'dan önce Irak'taki çiftçilerin üçte ikisinin sulama kaynaklarına eriştiği ancak şimdilerde bu oranın yüzde 20'lere düştüğü ifade edildi.

Raporda ayrıca bölgedeki çiftlik hayvanlarının yüzde 75'inin kaybolduğu belirtildi.