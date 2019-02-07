DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı Sonuç Bildirgesi: DEAŞ sahada yenildi, fakat mücadele bitmedi

ABD Dışişleri Bakanlığı, 79 ülkeden temsilcinin katıldığı ve Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği toplantının ardından açıklanan Sonuç Bildirgesini yazılı açıklamayla duyurdu.

Sonuç Bildirgesinde, DEAŞ'ın Suriye ve Irak'ta neredeyse tamamen mağlup edilmesinden memnuniyet duyulduğu, fakat örgütün yeniden canlanmaması için gerekli tedbirlerin ihmal edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Koalisyon üyesi ülkelerin DEAŞ'a karşı verdiği mücadelede ciddi bir mesafe kat ettiğine vurgu yapılarak, sahada kazanılan mücadelenin diğer alanlarda da devam ettirileceği belirtildi.

Açıklamada, "DEAŞ'ın kalıcı olarak yenilmesi, Koalisyonun kolektif çabalarının ana amacı olmaya devam edecektir. Geçen yıl Irak ve Suriye'de DEAŞ'ın elindeki yerlerin temizlenmesi ve 7.7 milyon insanın DEAŞ esaretinden kurtarılmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

- "DEAŞ SAHADA YENİLDİ, FAKAT MÜCADELE BİTMEDİ"

Irak güvenlik güçlerine ve Koalisyon ile birlikte Suriye'de DEAŞ'la mücadele eden unsurlara teşekkür edilen bildirgede, "DEAŞ'ın internet üzerindeki etkisini yok ettik ve örgütün finans kaynakları üzerinde Koalisyon üyesi ülkelerin destekleri, BM Güvenlik Konseyinin kararları ve Suriye ile Irak'taki askeri operasyonlarla baskı kurduk." yorumu yapıldı.

"DEAŞ'ın Suriye ve Irak'ta sahadaki varlığının yenilmesi önemli bir kilometre taşıdır, fakat bu, DEAŞ'a karşı mücadelemizin bittiği anlamına gelmiyor." ifadesine yer verilen bildirgede, söz konusu iki ülkede DEAŞ'ın kalıcı olarak mağlup edilmesi için yapılması gereken hala birçok iş olduğu kaydedildi.

- IRAK HÜKÜMETİNE ÖVGÜ

Irak'ın DEAŞ'la mücadelede gösterdiği çabaya vurgu yapılan açıklamada, Irak hükümetinin ve güvenlik güçlerinin bu kapsamdaki adımlarından övgüyle bahsedildi.

DEAŞ'ın saklanmasının yanı sıra militanlarını ve silahlarını başka bölgelere göndermesini engellemek için Irak hükümetiyle çalışacakları belirtilen açıklamada, Irak'a terörle mücadele kapsamında askeri ve Irak halkına insani yardım konusunda da destek verileceği ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, "Koalisyon, BM Güvenlik Konseyinin 2254 numaralı kararı ve Cenevre'de varılan sonuç uyarınca Suriye'de siyasi geçişin sağlanmasına, tüm Suriyelilerin iradesini temsil eden kapsayıcı, mezhep eksenli olmayan bir hükümet kurulmasına ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne destek verecektir." değerlendirmesi yapıldı.

Yakalanan DEAŞ militanlarının oluşturduğu güvenlik ve yasal sorunların da ele alındığı belirtilen açıklamada, söz konusu militanların bir kez daha savaşa dönmelerini ya da başka yerlere giderek terör faaliyetlerine karışmalarını engelleme konusunda beraber çalışmaya kararlı olunduğu vurgulandı. Bunun için de Koalisyon üyeleri arasında çift taraflı olarak INTERPOL gibi küresel ağlar aracılığıyla daha kolay ve hızlı bilgi paylaşımı yapılacağı kaydedildi.

- 4 YENİ ÇALIŞMA GRUBU KURULDU

2019 yılında daha ziyade DEAŞ'la askeri olmayan mücadeleye odaklanılacağı ifade edilen bildirgede, "Koalisyon üyeleri, mücadelenin bir sonraki adımını tartışmaya açacaktır. Bu durum, Suriye ve Irak'ta DEAŞ'ın yeniden canlanmasını engellemek adına önemli bir adım olabilir." değerlendirmesi yapıldı. Bu kapsamda Çalışma Grupları kurulacağı kaydedilen bildirgede, bu grupların çalışmalarının Koalisyonun bundan sonraki istikametini de önemli ölçüde belirleyeceği vurgulandı.

Açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçılar", "DEAŞ-Karşıtı Finansman", "İletişim" ve "İstikrar" çalışma gruplarının kurulmasına karar verildiği ifade edildi.