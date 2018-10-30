DEAŞ Kerkük'te bir köy muhtarını infaz etti
Irak'ın Kerkük kentinde bir köy muhtarı terör örgütü DEAŞ unsurlarınca infaz edildi.
- AA
Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Kerkük'ün güneyindeki Casimiye Köyü Muhtarı Muhammet Cuma DEAŞ'lı teröristlerce evinin dış kapısına asılarak infaz edildi." dedi.
Kamil, teröristlerin yakalanması için çevrede geniş çaplı operasyon başlatıldığını aktardı.
Geçen aralık ayında terör örgütü DEAŞ'ın Irak'taki askeri varlığına son verildiği resmen ilan edilse de özellikle Kerkük, Diyala, Salahaddin ile Musul vilayetlerinin kırsalı ve çöl bölgelerinde teröristler zaman zaman köylülere yönelik saldırılar düzenleniyor.
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