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Dünya

DEAŞ Kerkük'te polis kontrol noktasına saldırdı: 1 ölü

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Kerkük kentindeki kontrol noktasına düzenlediği silahlı saldırıda bir polis hayatını kaybetti.

AA13 Temmuz 2021 Salı 15:26 - Güncelleme: 13 Temmuz 2021 Salı 15:26
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Kerkük Polis Müdürlüğü Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ mensuplarının kentin güneyindeki Reşad nahiyesine bağlı Tel Hadice köyü yakınlarındaki Irak Federal Polis gücüne silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.

Nuri, saldırıda bir polisin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Saldırıdan sonra bölgeye çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiğini aktaran Nuri, saldırganların yakalanması için bölgede operasyon başlatıldığını kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

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