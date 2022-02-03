DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi öldürüldü

3 Şubat 2022 Perşembe 16:01 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 17:12

ABD Merkez Komutanlığı kontrolündeki Özel Harekat Kuvvetleri, gece saatlerinde Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'e bağlı Atme kasabasında hava operasyonu gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Joe Biden bugün yaptığı yazılı açıklamada, düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğünü duyurdu.

Biden, "Dün gece, Suriye'nin kuzeybatısındaki ABD askeri güçleri, benim talimatım doğrultusunda ABD halkını ve müttefiklerini korumak ve dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmek için başarılı bir terörle mücadele operasyonu gerçekleştirdi. Silahlı kuvvetlerimizin yeteneği ve cesareti sayesinde, DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'yi etkisiz hale getirdik" dedi.

Biden'ın Türkiye saati ile 17.30'da operasyonun detaylarını açıklayacağı belirtildi.

Suriye Sivil Savunma örgütü tarafından yapılan açıklamada, dün gece düzenlenen operasyonda 6'sı çocuk 4'ü kadın toplam 13 kişinin öldüğü belirtildi.

BAĞDADİ'DEN BERİ EN BÜYÜK OPERASYON

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi geçtiğimiz saatlerde operasyonun Ekim 2019'da İdlib'de DEAŞ'ın lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyondan bu yana gerçekleştirilen en büyük operasyon olduğunu söylemişti.