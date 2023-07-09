İSTANBUL 24°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Temmuz 2023 Pazar / 21 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0402
  • EURO
    28,5849
  • ALTIN
    1612.21
  • BIST100
    6187.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD resmen açıkladı... DEAŞ lideri Usama El Muhacir öldürüldü
Dünya

ABD resmen açıkladı... DEAŞ lideri Usama El Muhacir öldürüldü

ABD, 7 Temmuz'da terör örgütü DEAŞ'ın lideri Usama El Muhacir'in Suriye'de öldürüldüğünü açıkladı.

9 Temmuz 2023 Pazar 15:58 - Güncelleme:
ABD resmen açıkladı... DEAŞ lideri Usama El Muhacir öldürüldü
ABONE OL

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Usame el-Muhacir adlı DEAŞ terör örgütü liderinin Suriye'nin doğusunda, 7 Temmuz'da düzenlenen saldırıyla öldürüldüğünü duyurdu.

USAMA EL MUHACİR ÖLDÜRÜLDÜ

Terör örgütü DEAŞ'ın lideri olduğu ifade edilen el-Muhacir, Suriye'nin doğusunda CENTCOM tarafından düzenlenen saldırıda öldürüldü. CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "DEAŞ'ın bölge genelinde yenilgiye uğratılması konusunda kararlı olduğumuzu açıkça ifade ettik. DEAŞ sadece bölge için değil, bölgenin çok ötesinde bir tehdit oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

"MQ-9 İHA'SIYLA VURULDU"

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, saldırının MQ-9 İHA'sıyla düzenlendiği, bu İHA'nın Rus uçağı tarafından taciz edilen İHA olduğu belirtildi. Açıklamada, "Bu saldırıda herhangi bir sivilin öldüğüne dair bir belirti yoktur ve koalisyon bir sivilin yaralandığına dair raporları değerlendirmektedir. Bu, DEAŞ'ın terör saldırıları planlama ve gerçekleştirme kabiliyetini bozacak ve azaltacaktır. Ancak CENTCOM'un Irak ve Suriye'deki ortak güçlerle birlikte DEAŞ'a karşı yürüttüğü operasyonlar, örgütün kalıcı bir yenilgiye uğratılması amacıyla devam edecektir. Cuma günkü saldırı, Rus uçakları tarafından taciz edilen aynı MQ-9 tarafından gerçekleştirildi" denildi.

  • Usama El Muhacirin
  • DEAŞ lideri
  • terör örgütü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.