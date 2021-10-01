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Dünya

DEAŞ Taliban'ı hedefe aldı! Ülkedeki faaliyetlere izin verilmeyecek

Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Pervan vilayetinde Taliban güçlerine ait bir araca DEAŞ militanları tarafından bombalı saldırı düzenlendi. Diğer taraftan geçtiğimiz günlerde Taliban yetkililerince yapılan açıklamada DEAŞ ve terör örgütlerinin faaliyetlerine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

AA1 Ekim 2021 Cuma 19:08 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 19:08
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Taliban Sözcüsünün Yardımcısı Bilal Kerimi, basına yaptığı açıklamada, Pervan'ın merkezi Çarikar şehrinde Taliban güçlerine ait bir araca yönelik bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırının ardından bölgede saldırının faillerine yönelik operasyon düzenlendiğini ifade eden Kerimi, operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi birkaç kişinin öldürüldüğünü ve bazılarının da sağ yakalandığını belirtti.

Kerimi, bombalı saldırı ve operasyon sırasında çıkan çatışmada Taliban mensuplarından da yaralananların olduğunu bildirdi.

Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından terör örgütü DEAŞ saldırılarını artırdı.

DEAŞ'ın, Afganistan'daki kalesi olarak bilinen Celalabad'da 18 ve 19 Eylül'de düzenlediği bombalı saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Diğer taraftan Taliban yetkilileri, DEAŞ'ın Afganistan için büyük bir tehdit oluşturmadığını ve terör örgütlerinin ülkedeki faaliyetine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

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