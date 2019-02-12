Terör örgütü DEAŞ'ın içerisindeki bir grup Bağdadi'ye karşı darbe girişimi gerçekleştirdi

Terör örgütü DEAŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi’nin örgüt içinde kendisine karşı başlatılan darbe girişimi hakkında yeni ayrıntıları ortaya çıkardı.

Suriye’nin doğusunda hala terör örgütü DEAŞ’ın egemenliği altında bulunan başka bir köyden kaçan ve The Guardian’a konuşan bir görgü tanığının ifadesine göre darbe girişimi, geçtiğimiz Eylül ayında Bagoz köyünün hemen yakınındaki Keşma’da meydana geldi. Bu bilgi, The Guardian tarafından iki gün önce yayınlanan ve darbe girişiminin geçtiğimiz ay gerçekleştiğini belirten ilk iddia ile çelişiyor.

Şark'ul Avsat'ın haberine göre 53 yaşındaki Cuma Hamdi Hamdan, “Bağdadi’yi kendi gözümle gördüm. Keşma’daydı ve geçtiğimiz Eylül ayında onu yakalamaya çalıştılar. Çok sert bir çatışma çıktı, evlerin arasında tünelleri vardı. Çoğunluğu Tunusluydu ve çok insan öldü” dedi.

Hamdan ayrıca, Bağdadi’nin bu olaydan sonra Bagoz’a, oradan da Ocak ayı ortasında çöle kaçtığını öne sürdü. Bağdadi ve korumalarının 6 ay boyunca bölgede kaldığını ifade eden Hamdan, “Çok dikkat çekmemeye çalışıyor ve kasabada onlarla gezmiyordu ama hepimiz nerede olduklarını biliyorduk. Eski bir kırmızı Opel marka bir araba kullanıyordu" şeklinde konuştu.

Terör örgütü DEAŞ’ın bu girişimden sorumlu tuttuğu üst düzey yabancı militanlarından Cezayirli Ebu Muaz el-Cezayiri’nin kellesine ödül koyduğu da belirtiliyor.

Terör örgütü DEAŞ, aralarında İngiliz gazeteci John Cantlie’ın da bulunduğu son 5 yıldır rehin aldığı yabancıları de pazarlık aracı olarak bölgede tutuyor.