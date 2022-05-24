DEAŞ'ın Kerkük kırsalındaki saldırısının ardından Türkmen vekilden ''demografik yapı'' uyarısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Bilal, DEAŞ'ın Türkmenlere yönelik saldırılarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Terör örgütü DEAŞ'ın dün akşam Kerkük'e bağlı Tazehurmatu nahiyesinde Türkmen çiftçileri pusuya düşürdüğünü hatırlatan Bilal, "Saldırı sonrası 6 kişi şehit oldu, 1 kişi de yaralandı." dedi.

Türkmen çiftçilere yönelik terör eylemini şiddet ve nefretle kınadıklarını belirten Bilal, şunları söyledi:

"Tabii o bölgede bu ilk olay değil. Ne yazık ki defalarca orada sivil halka yönelik DEAŞ terör örgütünün bu gibi eylemleri olmuştur. Şehitlerimiz, gazilerimiz olmuştur. Bu nedenle o bölgedeki Türkmen halkımız zaman zaman köylerini terk etmiş ve şehirlere göç etmiştir. ITC ve o bölge halkı defalarca Irak hükümetine seslenmişler, o bölgedeki emniyetin sağlanmasından Irak hükümetini sorumlu tutmuşlardır."

- "BU SALDIRILARDAN EN FAZLA ZARAR GÖREN TÜRKMEN SİVİL HALK OLMUŞTUR"

Türkmen Milletvekili Bilal, güvenlik boşluğu olan bölgelerde DEAŞ'ın rahatlıkla bu gibi eylemler gerçekleştirdiğine dikkati çekti.

"Bu saldırılardan en fazla zarar gören oradaki bizim Türkmen sivil halk olmuştur. Bu nedenle, Irak hükümetine sesleniyorum: Bir an önce o bölgenin güvenliğini sağlayın." diyen Bilal, bu saldırılarla Türkmenlerin göç etmesinin ve Türkmen nüfusun azalmasının hedeflendiği uyarısında bulundu.

Bölgedeki demografik yapının değiştirilmesine yönelik çabalara izin vermeyeceklerini vurgulayan Bilal, "Bu tehlikeli bir şeydir ve asla böyle bir şeyi de kabul etmeyeceğiz. Türkmenler o bölgenin asli unsurlarıdır. Hiçbir şekilde bölgesini, köyünü, kasabasını bırakmayacaktır." ifadelerini kullandı.

- DEAŞ'IN TÜRKMEN ÇİFTÇİLERE YÖNELİK SALDIRISI

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı, dün yaptığı açıklamada, DEAŞ mensuplarının Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Tazehurmatu nahiyesinin Beşir kasabası yakınında çiftçilere silahlı saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Otomatik silahların kullanıldığı saldırıda bölgede çiftçilik yapan 6 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca dönümlük buğday tarlasının yandığı ifade edilmişti.

DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler, yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 5 geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.