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Dünya

DEAŞ'ın kritik isminin yakalanmasında ''Türkiye'' detayı ortaya çıktı

Reuters, Türk istihbaratının Irak'ın terör örgütü DEAŞ liderlerinden Sami Cesim'i yakalamasına yardım ettiğini yazdı.

Reuters13 Ekim 2021 Çarşamba 08:25 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 08:25
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Irak Başbakanı Kazımi, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin yardımcısı Sami Cesim'in yakalandığını açıklamış, "Güvenlik güçlerimiz seçimin güvenliğini sağlarken istihbarat servisimiz Sami Cesim'i yakalamak için karmaşık bir dış operasyon yürütüyordu" demiş ancak operasyonla ilgili ayrıntı vermemişti.

Reuters, Türk istihbarat teşkilatının, kuzeybatı Suriye'de saklanan DEAŞ lideri Sami Cesim'in Irak güvenlik güçleri tarafından yakalamasına yardım ettiğini duyurdu.

Reuters'a bilgi veren bölgeden üst düzey bir güvenlik kaynağı ve iki Irak güvenlik kaynağı, Cesim'in kuzeybatı Suriye'de olduğunu ve Türkiye'den gelen istihbaratın Cesim'in yakalanmasında kilit rol oynadığını söyledi.

Cesim, canlı olarak ele geçirilen en üst düzey DEAŞ liderlerinden biri.

Örgütün mali işlerinden sorumlu Cesim, DEAŞ'ın öldürülen lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin yardımcısıydı. Bağdadi 2019'da Suriye'de öldürülmüştü.

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