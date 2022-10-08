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Dünya

DEAŞ'ın sözde sorumlusu öldürüldü

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın sözde Kerkük askeri sorumlusunun öldürüldüğü bildirildi.

AA8 Ekim 2022 Cumartesi 00:05 - Güncelleme:
DEAŞ'ın sözde sorumlusu öldürüldü
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Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak hava kuvvetlerinin desteğiyle güvenlik güçleri Kerkük'ün güneyindeki Vadi Zegetun bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi.

Bir sığınağın hedef alındığı hava saldırısında DEAŞ'ın sözde Kerkük askeri sorumlusu "Abu Mustafa" kod adlı Muhammed Mudri ile iki teröristin öldürüldüğü kaydedilen açıklamada, teröristlerin yaklaşık 10 günden beri Irak istihbaratı tarafından takibe alındıkları belirtildi.

Açıklamada, kentin güneyindeki son DEAŞ saldırılarının bu grup tarafından yönlendirildiği ve desteklendiği bilgisi verildi.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Aradan yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

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