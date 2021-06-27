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Dünya

DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyon Toplantısı yarın Roma'da yapılacak

DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı, yarın İtalya'nın ev sahipliğinde başkent Roma'da gerçekleştirilecek.

AA27 Haziran 2021 Pazar 18:03 - Güncelleme: 27 Haziran 2021 Pazar 18:03
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İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu ülkenin ev sahipliğinde ve ABD ile ortaklaşa yapılacak DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Toplantısı'na, koalisyon üyesi 81 ülkenin katılacağı bildirildi.

Roma'daki toplantının, DEAŞ'ın mutlak yenilgiye uğratılmasında koalisyonun uyumunu, Suriye ve Irak'taki kurtarılmış bölgeleri istikrara kavuşturma taahhüdünü teyit etmeyi ve çalışma gruplarında iş birliğini pekiştirmeyi hedeflediği belirtildi.

Ayrıca ev sahibi İtalya'nın talebi doğrultusunda Sahel ve Afrika kıtasının farklı bölgelerinde DEAŞ ile bağlantılı terör örgütlerinin tehdidinin de ele alınacağı kaydedildi.

DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Toplantısı'na Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılacak.

Bakan Çavuşoğlu'nun, bu toplantı dışında ayrıca Suriye konulu kısıtlı katılımlı bakanlar toplantısına katılması da bekleniyor.

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