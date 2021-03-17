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Dünya

DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu'ndan Irak ordusuna askeri destek

Terör örgütü DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu, Irak ordusuna yaklaşık 5 milyon dolarlık askeri araç ve teçhizat hibe etti.

AA17 Mart 2021 Çarşamba 16:35 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 16:36
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Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tahsin Hafaci, yaptığı yazılı açıklamada uluslararası koalisyonun, terör örgütü DEAŞ'la mücadelesinde Irak güvenlik güçlerine yardım etmek ve askeri kurumların gerekli teçhizatı temin etmesine katkı sağlamak için hibe desteğinde bulunduğunu belirtti.

Hafaci, bu kapsamda koalisyonun, yaklaşık 5 milyon dolarlık askeri araç, silah ve teçhizatı teslim ettiğini aktardı.

Uluslararası Koalisyon, Şubat 2021'de de Irak ordusuna yaklaşık 1 milyon dolarlık silah ve askeri teçhizat desteğinde bulunmuştu.

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