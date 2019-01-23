DEAŞ’lı baba kaçırdı Roger Waters kurtardı
Pink Floyd’un efsanevi solisti Roger Waters, terör örgütü DEAŞ üyesi babaları tarafından Suriye’ye kaçırılan ve bir diğer terör örgütü YPG/PKK tarafından haftalardır gözaltında tutulan iki çocuğu annesiyle buluşturdu.
İngiliz Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, Karayipler’deki Trinidad ve Tobago’da yaşayan anne Felicia Perkins-Ferreira, 7 yaşındaki Ayyub ile 11 yaşındaki Mahmud’u 2014’ten bu yana görmüyordu. Çocuklar, DEAŞ’a katılan babaları Abebe Oboi Ferreira tarafından Suriye’ye kaçırılmıştı.
YPG ZİNDANLARINDA KALDILAR
Rakka’daki çatışmalarda hayatını kaybeden babanın çocukları, bölgeyi YPG’li teröristlerin işgaliyle bir başka terör örgütünün eline düştü. YPG/PKK tarafından gözaltında tutulan çocuklar için devreye giren Waters’ın kurduğu STK Reprieve, ünlü şarkıcının jetiyle annelerine kavuştu.
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