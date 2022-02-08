DEAŞ'tan Irak'a bombalı saldırı! 3 asker hayatını kaybetti

AA 8 Şubat 2022 Salı 20:05 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 20:11

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Enbar'daki Rava bölgesinde Kuveytli avcılara eşlik eden Iraklı askerler DEAŞ saldırısının hedefi oldu.



DEAŞ unsurlarınca yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu Kuveytli avcılara eşlik eden 3 Irak askeri yaşamını yitirdi.

Irak hükümetinden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.



Irak'ın Enbar ve diğer sahra bölgeleri, barındırdığı kuş çeşitleriyle özellikle Körfez'den gelen avcıların sıkça ziyaret ettiği noktalar arasında bulunuyor.