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Dünya

Dedeağaç Limanı için çarpıcı Fransa iddiası

Yunanistan'ın Dedeağaç Limanı'nın, ABD ordusunun ardından Fransız ordusunun da kullanımına açılacağı öne sürüldü.

AA27 Temmuz 2023 Perşembe 17:16 - Güncelleme:
Dedeağaç Limanı için çarpıcı Fransa iddiası
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Yunan basınında yer alan haberlere göre, Dedeağaç Liman Müdürü Konstantinos Hacimihail, Fransa Kara Kuvvetleri Stratejik Nakliye ve İkmal Destek Merkezi subaylarıyla Dedeağaç'ta toplantı yaptı.

Haberlerde, toplantıda, ilk keşif temasından 8 ay sonra Dedeağaç Limanı'nın Fransız ordusu tarafından kullanılmaya başlanacağının görüşüldüğü bilgisi yer aldı.

Yunanistan Parlamentosu, Fransa ile 28 Eylül 2021'de imzalanan Savunma ve Güvenlik Alanlarında İşbirliğine Yönelik Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı 8 Ekim 2021'de onaylamıştı.

Tartışmaya neden olan anlaşmanın ikinci maddesi, taraflardan birinin egemenlik alanında silahlı saldırıya uğraması halinde, diğer tarafın yardım etmesini öngörüyor.

  • Dedeağaç Limanı
  • Yunanistan
  • ABD ordusu
  • Fransız ordusu

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