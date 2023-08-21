Dedeağaç'taki yangın 3 gündür devam ediyor

Yunanistan'ın kuzeydoğusunda, Türkiye sınırına yakın Dedeağaç'ta orman yangınlarıyla mücadele üçüncü gününde sürüyor. Alevlerin şiddetlendiği Nipsa, Doriko ve Amfitriti ile Maestros arasındaki bölgede yangınlar henüz kontrol altına alınamazken, itfaiye ekipleri Apalos ve Avantas'ta alevleri kısmen kontrol altına almayı başardı. Yerel yetkililerin açıklamasına göre şiddetli yangında dumandan etkilenen ve yaralanan 9 itfaiyeci hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, alevlerin Dadia Milli Parkı'na ilerlemesini engellemek için çalışmalarını sürdürüyor. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, bölgede dün etkili olan rüzgarların bugün şiddetini azalttığı ifade edildi. Can kaybının bildirilmediği yangına, 16 uçak, 59 itfaiye aracı ve yaklaşık 214 itfaiyeci ile alevlere müdahale ediliyor. Şu ana kadar 13 köyün tedbir amaçlı tahliye edildiği bölgede, bazı evlerin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Yunan makamları, başkent Atina çevresinde ve ülkenin güneyindeki farklı noktalarda şiddetli orman yangını riski nedeniyle uyarıda bulundu.

SINIR KAPISI AÇILDI

Öte yandan, Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dedeağaç'taki yangın nedeniyle geçici olarak faaliyetleri durdurulan İpsala Sınır Kapısı ve Yunanistan tarafında bulunan Kipi Gümrük Kapısı'nın yeniden hizmet vermeye başladığı belirtildi.