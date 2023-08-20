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Dünya

Dedeağaç'taki yangına havadan ve karadan müdahale

Batı Trakya'nın Dedeağaç şehrinin Melia bölgesinde henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın bölgede yayılmaya devam ediyor. Havadan ve karadan müdahale edilin yangın sebebi ile İpsala-Dedeağaç Egnatia yolunda trafik geçici olarak kısıtlandı.

IHA20 Ağustos 2023 Pazar 15:05 - Güncelleme:
Dedeağaç'taki yangına havadan ve karadan müdahale
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Yunanistan'ın Dedeağaç'ın (Alexandreupoli) Melia bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan acil müdahale devam ediyor. Batı Trakya'nın Dedeağaç (Alexandroupoli) şehrinin Melia bölgesinde henüz sebebi bilinmeyen yangın bölgede yayılmaya devam ediyor. Çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın sebebiyle bölgedeki trafik akışında geçici düzenlemeler yapıldı.

İPSALA-DEDEAĞAÇ EGNATİA YOLUNDA TRAFİK GEÇİCİ OLARAK KISITLANDI

Trafikte görüş mesafesinin düşmesiyle İpsala-Dedeağaç Egnatia yolunda trafik geçici olarak kısıtlandı. Çevre köylerin sakinlerinin cep telefonlarına, sivil koruma hattından, yetkililerin yönlendirmelerini takip etmeleri için uyarı mesajı gönderildi. Yetkililerden alınan bilgilere göre, yangın ekinleri ve ağaçları yakıyor ve hiçbir yerleşim bölgesini tehdit etmezken itfaiye ekipleri, 10 araç, 2 uçak, 1 helikopter ve 34 itfaiye eri yangını söndürmek için çalıştığı, bölge çiftçisinin ise traktörleriyle yangınının ilerlememesi için söndürme çalışmalarına yardım ettiği bildirildi. Yangın bölgesindeki vatandaşları tahliye için çok sayıda otobüs gönderildiği öğrenildi.

Yunanistan'daki yangının dumanları Edirne'nin Enez ilçesinde de görülmeye başlandı. Yunanistan Yangının çıkış sebebiyle ilgili Atina'dan bir heyetin olayı yerinde incelemek üzere yola çıktığı öğrenildi.

  • yangın
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