İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1182
  • EURO
    6,9889
  • ALTIN
    328.826
  • BIST100
    103524
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suikast girişiminde bulunulan Sudan Lideri: ''Değişim yürüyüşünü durduramayacaklar''
Dünya

Suikast girişiminde bulunulan Sudan Lideri: ''Değişim yürüyüşünü durduramayacaklar''

Sudan'da konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtulan Başbakan Abdullah Hamduk, yaşanan hadisenin, ülkesindeki değişim yürüyüşünü durduramayacağını söyledi.

AA09 Mart 2020 Pazartesi 18:16 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 18:18

Başbakan Hamduk, suikast girişiminin ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İyiyim. Daha iyi bir yarın ve sürdürülebilir bir barış için bedelinin kanla ödendiği bu devrim, barışçıllığı ile korunuyor. Bugünkü hadise, değişim yürüyüşünü durduramayacak bilakis bu olay, devrim dalgasını daha da güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Hamduk, başkent Hartum'da, bu sabah konvoyuna düzenlenen suikastten yara almadan kurtulmuştu. Başbakan Hamduk'un konvoyunun Kuber Köprüsü'nden geçişi sırasında bomba yerleştirilmiş araç infilak ettirilmişti. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Yunanistan sığınmacılara biber gazıyla müdahale ediyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rus istihbaratı ortaya çıkardı! Türk SİHA'ları Esed rejiminin planlarını alt üst etti
Rus istihbaratı ortaya çıkardı! Türk SİHA'ları Esed rejiminin planlarını alt üst etti

Rus istihbaratı ortaya çıkardı! Türk SİHA'ları Esed rejiminin planlarını alt üst etti

Şehir kuşatıldı ve... Bilim insanları korkunç rakamı açıkladı: 1642'de 300 bin kişi öldü
Şehir kuşatıldı ve... Bilim insanları korkunç rakamı açıkladı: 1642'de 300 bin kişi öldü

Şehir kuşatıldı ve... Bilim insanları korkunç rakamı açıkladı: 1642'de 300 bin kişi öldü

'5 yıl sonra çok farklı bir yerde olacağız'
'5 yıl sonra çok farklı bir yerde olacağız'

'5 yıl sonra çok farklı bir yerde olacağız'

'Yeni Süper Top' başarıyla test edildi
'Yeni Süper Top' başarıyla test edildi

'Yeni Süper Top' başarıyla test edildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.