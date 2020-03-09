AA 09 Mart 2020 Pazartesi 18:16 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 18:18

Başbakan Hamduk, suikast girişiminin ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İyiyim. Daha iyi bir yarın ve sürdürülebilir bir barış için bedelinin kanla ödendiği bu devrim, barışçıllığı ile korunuyor. Bugünkü hadise, değişim yürüyüşünü durduramayacak bilakis bu olay, devrim dalgasını daha da güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Hamduk, başkent Hartum'da, bu sabah konvoyuna düzenlenen suikastten yara almadan kurtulmuştu. Başbakan Hamduk'un konvoyunun Kuber Köprüsü'nden geçişi sırasında bomba yerleştirilmiş araç infilak ettirilmişti. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.