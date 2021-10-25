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Dünya

Delta varyantı Rusya'da görüntülendi

Rusya Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi, koronavirüsün delta varyantının görüntüsünü yayımladı. Delta varyantı Rusya'da ilk kez 2021 baharında saptanmıştı. Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, bu varyantın ortaya çıkması ile ülkede koronavirüs hasta sayısında artış yaşandığını bildirmişti.

TRT Haber25 Ekim 2021 Pazartesi 12:18 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 12:20
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Rusya Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi (Vektör), koronovirüsün delta varyantının elektron mikroskobu ile elde edilen görüntüsünü yayımladı.

Merkezden yapılan açıklamada, virüsün, Afrika yeşil maymununun böbrek epitel hücrelerinin kültürü üzerine yapay olarak yerleştirildiği bildirildi.

Koronavirüsün delta varyantı, ilk kez Ekim 2020'de Hindistan'da tespit edilmiş, ardından dünyanın değişik bölgelerinde görülmüştü.

Delta varyantı Rusya'da ilk kez 2021 baharında saptanmıştı. Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, bu varyantın ortaya çıkması ile ülkede koronavirüs hasta sayısında artış yaşandığını bildirmişti.

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