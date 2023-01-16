Demir cevheri fiyatları geriledi

Çin Cumartesi günü, geçen ay "sıfır koronavirüs" politikasının bırakmasından bu yana koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılmış olan yaklaşık 60,000 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan Mayıs teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı gün içinde %3.6 gerileyerek ton başına 839 yuandan (125.35 dolar) kapandı.
Singapur emtia borsasında işlem gören Şubat teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı %4.1 gerileyerek ton başına 120.40 dolardan işlem gördü.
Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik %1.1, sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo %1.2 geriledi.
Paslanmaz çelik ise %0.5 yükseldi.
Dalian kok kömürü vadeli fiyatları %0.6 düşerken, kok vadeli fiyatları %0.04 artıda işlem gördü.