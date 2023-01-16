İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2023 Pazartesi / 24 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8006
  • EURO
    20,3759
  • ALTIN
    1156.93
  • BIST100
    5049.58
Dünya

Demir cevheri fiyatları geriledi

Çin'de demir cevheri vadeli fiyatları haftasonu ülkede koronavirüs kaynaklı ölümlerin arttığı yönünde çıkan haberlerin yatırımcı iştahını düşürmesiyle geriledi.

Reuters16 Ocak 2023 Pazartesi 09:58 - Güncelleme:
Demir cevheri fiyatları geriledi
ABONE OL

Çin Cumartesi günü, geçen ay "sıfır koronavirüs" politikasının bırakmasından bu yana koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılmış olan yaklaşık 60,000 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan Mayıs teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı gün içinde %3.6 gerileyerek ton başına 839 yuandan (125.35 dolar) kapandı.

Singapur emtia borsasında işlem gören Şubat teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı %4.1 gerileyerek ton başına 120.40 dolardan işlem gördü.

Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik %1.1, sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo %1.2 geriledi.

Paslanmaz çelik ise %0.5 yükseldi.

Dalian kok kömürü vadeli fiyatları %0.6 düşerken, kok vadeli fiyatları %0.04 artıda işlem gördü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.