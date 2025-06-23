''Demir Kubbe'' delindi... İran füzeleri İsrail'in farklı bölgelerine isabet etti

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan atılan füzeler nedeniyle İsrail'in birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı belirtildi. İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle sığınaklardan ayrılmama çağrısı yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar korunaklı alanlarda kalınması gerektiği aktarıldı. Hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı vurgulanan açıklamanın ardından, Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in orta kesiminde sirenler devreye girdi. İsrail ordusu, bu saldırıdan kısa süre önce de İran'ın yeni misillemeyle İsrail'in kuzeyine füzeler fırlattığını duyurmuştu.

İran'ın arka arkaya düzenlediği 3 ayrı misilleme nedeniyle İsrail'in orta ve kuzey kesimleri başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde yaklaşık 40 dakika boyunca sirenler çaldı. İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı, füze saldırısının sona erdiğini duyurarak sığınaklardan çıkabileceklerini bildirdi. Yerel basın, 3 ayrı salvoda İran'dan İsrail'e 15 civarı füze atıldığını yazdı. Öte yandan İsrail'in güneyindeki Usdud (Aşdod) kenti başta olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde isabetler olduğu rapor edildi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, şu ana kadar saldırılarda ölen veya yaralanan olduğuna dair kendilerine herhangi bir ihbar gelmediğini belirtti.

İşte dakika dakika İran-İsrail savaşında yaşananlar:

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik saldırıların süreceğini duyurdu.

Sudan, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırı ve sonrasındaki gelişmeler karşısında "derin endişe" duyduğunu bildirdi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını desteklediklerini ve bunların "İran'ın nükleer silah elde etmesini önlemek amacıyla yapıldığını" savundu.

İsrailli yetkililer, ülkelerinin bugün İran'ın sembol mekanlarına düzenlediği saldırılarla "savaşı bitirin yoksa rejim devrilecek mesajı" verdiğini öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'daki 3 nükleer tesise yönelik saldırıya onay vermesinde, İran'ın müzakere sürecinde "Beyaz Saray'ı (ABD) oyaladığı" düşüncesi ve İsrail'in İran üzerinde "sağladığı hava üstünlüğünün" etkili olduğu öne sürüldü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le "çok iyi bir görüşme" yaptığını belirterek İran'a yönelik saldırılara ilişkin Rusya'nın şimdiye kadarki pozisyonlarının "çok iyi ve kararlı" olduğunu söyledi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını eleştirmek için hiçbir nedenin olmadığını söyledi

İran'ın misilleme olarak İsrail'in Dimona kenti yakınlarında yer alan nükleer araştırma merkezini vurabileceğine yönelik iddialar, 1986'da İsrailli nükleer teknisyen Mordehay Vanunu'nun tesiste kapsamlı nükleer silah programı yürütüldüğünü ifşa etmesini hatırlattı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Baş Sözcüsü Paula Pinho, İran'da yaşananların ardından enerji ürünlerinin fiyatlarına ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi

İsrail İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel, "Tahran yönetimi devrilinceye kadar" İran'a saldırıların sürdürülmesi çağrısı yaptı

Uzmanlar, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları 10 günü geride bırakırken çatışmanın maliyetinin, İsrail'in ekonomisini ve kamu bütçesini benzeri görülmemiş bir baskı altına aldığını belirtiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Doğu'daki duruma bölge dışı güçlerin dahil olduğunu ve bunun, dünyayı tehlikeli bir noktaya getirdiğini söyledi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalar sonrası İsrail'e mühimmat satışının durdurulduğunu açıkladı

İçişleri Bakanı Yvette Cooper, İsrail karşıtı eylemlere imza atan Filistin destekçisi "Palestine Action" grubunun terör örgütü olarak yasaklanacağını doğruladı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Müttefikler, uzun zamandır İran'ın nükleer silah geliştirmemesi gerektiği konusunda hemfikir." dedi

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın diyaloğa açık olduğunu ancak Tahran yönetiminin bu yolu seçmediği takdirde İran halkının "rejimin gücünü elinden alabileceğini" söyledi

Tesnim Haber Ajansı'na konuşan Gilan Emniyet Müdürü Hüseyin Hasanpur konuya ilişkin bilgi verdi. Hasanpur, "Düşmanla işbirliği yapan, askeri bölgeleri dron ile görüntüleyen, kundakçılık yapan, el yapımı bomba imal eden ve muhalif gruplarla işbirliğinde bulunan 36 kişi gözaltına alınmış ve yasal mercilere sevk edilmiştir." dedi. İranlı yetkili, gözaltına alınan kişilerin beraberinde 20 adet akü, 15 adet haberleşme cihazı, 1 adet dron, 4 adet el yapımı bomba, 2 adet uydu internet alıcısı, 50 adet patlamaya hazır patlayıcı madde ve 39 adet çeşitli yasa dışı elektronik cihaz ele geçirildiğini kaydetti.

İran, 13 Haziran'dan bu yana İsrail saldırılarında 130 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu

Tunus, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınayarak, bunun İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımı gölgelememesi gerektiğini belirtti

İsrail'in Tahran'a yönelik son saldırısında konutların, elektrik dağıtım binasının ve Evin Hapishanesi'nin hedef alındığı, başkentin bazı bölgelerinde kısa süreli elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi

ABD, İran'ın Amerikan üslerine yönelik olası bir misilleme saldırısı ihtimali nedeniyle Katar'daki vatandaşlarına bulundukları yerlerden ayrılmamaları yönünde uyarıda bulundu

14:56 İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İran'a Hürmüz Boğazı'nı abluka altına almanın hata olacağını söylediğini belirterek, İran'ı müzakere masasına dönmeye çağırdı

14:54 İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeybatısındaki dağlık alanda saldırılarda kullanılan insansız hava araçlarını kontrol eden 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi

İsrail'in başkent Tahran'da İsrail'in yıkılışına ilişkin "geri sayım yapan" sembolik saatin bulunduğu Filistin Meydanı'nı vurduğu iddiasının doğru olmadığı ortaya çıktı

İsrail'in Tahran'a yönelik son saldırısında konutların, elektrik dağıtım binasının ve Evin Hapishanesi'nin hedef alındığı, başkentin bazı bölgelerinde kısa süreli elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail ile olan anlaşmaları sona erdirmesi ve İsrail'e yaptırım uygulanması önerilerine katılmadığını belirterek, Hürmüz Boğazı'nın da kapatılmaması gerektiğini söyledi

İsrail ordusu, dün ABD'nin saldırı düzenlediği İran'daki Fordo Nükleer Tesisi'ne erişimi engellemek için tesise giden yolu vurduğunu doğruladı

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti

14:03 İran'ın başkenti Tahran'da siyasi mahkumların tutulduğu Evin Hapishanesi'nin İsrail saldırısında hedef alınmasının ardından durumun kontrol altına alındığı bildirildi

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da sürdürdükleri hava saldırılarında İran'ın güvenlik birimlerini hedef aldıklarını öne sürdü

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasındaki üçüncü tur müzakerelerin bu hafta netlik kazanacağını belirterek, "İstanbul'da sağlanan anlaşmaların uygulanması süreci devam ediyor." dedi

Polonya, Litvanya, Estonya ve Finlandiya, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırıları sonrası Tahran yönetimine müzakere masasına dönme çağrısı yaptı

Çin, İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemesiyle tırmanan gerilim nedeniyle İran'dan 3 bin 125 ve İsrail'den 500'den fazla vatandaşını tahliye ettiğini bildirdi

13:27 Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung'un, ABD'nin İran'a yönelik saldırısının ardından bölgede artan gerilim nedeniyle NATO Zirvesi'ne bizzat katılmayacağı bildirildi

İsrail ordusunun dün ABD'nin saldırı düzenlediği İran'daki Fordo Nükleer Tesisi'ne giden yolu ve tesisin giriş-çıkışlarını vurduğu ileri sürüldü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını görüştü

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail konusunda açık tedbirler almasını beklediklerini belirterek, "AB, İsrail'in insan haklarını ihlal ettiğini kabul etmeli ve bu doğrultuda harekete geçmelidir." dedi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın İran'a destek sağlamasına ilişkin, "Her şey, İran'ın neye ihtiyacının olduğuna bağlı. Arabuluculuk önerdik. Bu da bir tür destek ama ileride her şey, İran'ın neye ihtiyacının bulunduğuna bağlı olacak." dedi

İsrail'in, İran'ın başkenti Tahran'daki Kızılay binasına saldırı düzenlediği bildirildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran halkına yardım etmek için çaba gösterdiklerini belirterek, "İran'a yönelik saldırılar, hiçbir gerekçesi olmayan, sebepsiz bir saldırganlık." dedi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu, İsrail'in ardından ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırması üzerine olağanüstü toplantı düzenledi

İran'ın başkenti Tahran'da siyasi mahkumların tutulduğu Evin Hapishanesi'nin dronla vurulduğu bildirildi

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İran'ın, ABD ile doğrudan görüşmeler yapması için hazır olması gerektiğini söyledi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İran'da güç kullanarak ve bombalarla rejim değişikliği sağlamanın aldatıcı ve tehlikeli olacağını bildirdi

İran'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğinin askıya alınmasına yönelik yasa tasarısı Meclise sunuldu

12:19 İran'dan atılan balistik füzelerin İsrail'in güneyinde elektrik kesintilerine neden olduğu bildirildi

İran: Saldırgan düşman İsrail Fordo Nükleer Tesisine tekrar saldırdı

Çin, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırıların ardından taraflara gerilimi yükseltmekten kaçınma ve siyasi çözüm yoluna dönme çağrısı yaptı

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a hava saldırıları başlatırken kentte patlama sesleri duyuldu

ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırısı sonrası İran destekli grupların, ABD'nin Irak ve Suriye'deki üslerine misilleme yapma potansiyeli olduğu öne sürüldü

İsrail ordusu, 13 Haziran'dan bu yana İran'da 6 farklı havalimanına saldırı düzenlediğini, çok sayıda savaş uçağının da yer aldığı 15 hava aracını imha ettiğini bildirdi

Çin, ABD'nin İran'da nükleer tesislere saldırılarının ardından, uluslararası mal ve enerji ticareti açısından kritik Hürmüz Boğazı'nın kapanma ihtimaline karşı, bölgenin güvenliğinin korunmasının uluslararası toplumun çıkarına olduğu belirtti

Eski İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, İsrail'le iş yapan şirketlere karşı eylemleriyle tanınan "Palestine Action" grubunun İngiltere'de terör örgütü ilan edilmesi girişimine tepki göstererek, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu neden terör listesinde değil?" ifadesini kullandı

Soykırımcıların "Demir Kubbe"si delindi... İran'ın gönderdiği füze Aşdod'a isabet etti

ABD'li kaynaklar, İran'daki 3 nükleer tesise yönelik saldırının tesisleri "tamamen yok etmediğini", bu nedenle İran'ın nükleer silah üretme tehdidini sona erdirmeyebileceğini öne sürdü

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İran'a saldırılarla dikkatleri Gazze Şeridi'nden başka bir yöne çekmeyi başardığını belirtti

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın nükleer tesislerine düzenlenen hava saldırıları öncesinde bazı üst düzey Kongre üyelerine bilgi verdiği, ancak Demokrat liderlerin bir kısmının saldırılar gerçekleşene kadar bilgilendirilmediği belirtildi

İsrail ordusu, İran'ın İsrail'e ikinci dalga füze saldırısı başlattığını duyurdu

Tahran'ın, İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırılardan önce ABD Başkanı Donald Trump'ı, ülkesinde "uyuyan hücre" terör yapılanmalarını harekete geçirmekle tehdit ettiği öne sürüldü

İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e yeni bir füze saldırısı başlatıldığını duyurarak, sığınaklara girilmesi çağrısında bulundu

Kuzey Kore, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısını şiddetle kınayarak "Orta Doğu'daki mevcut durumun, uluslararası barış ve güvenliğin temelini sarstığını" bildirdi

İran'ın batısındaki Hürremabad kenti yakınlarında İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi

Özbekistan, Orta Doğu'daki durumla ilgili tüm tarafları barış için harekete geçme ve durumu karşılıklı müzakerelerle çözme çağrısında bulundu

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon, ABD'nin, İran'a düzenlediği saldırıyla "özgür dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük varoluşsal tehdidi" ortadan kaldırdığını söyledi

İsrail'in başta başkent Tahran olmak üzere İran'ın çeşitli kentlerine yönelik saldırıları gece saatlerinde de devam etti

İsrail ordusu, İran'dan gerçekleştirilen misilleme saldırısındaki füzenin önlendiğini duyurdu

01:30 İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, "ülkesine saldırının ABD'nin tarihine kara bir leke olarak kaydedildiğini" söyledi

01:17 ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetiminin İran'ın gelişmesine engel olduğunu belirterek, "İran'da bir rejim değişikliği" fikrini dillendirdi

00:16 Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vassily Nebenzia, İsrail'in, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın (NPT) bir tarafı olmadığını ve İsrail'de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetim programının uygulanmayacağını hatırlatarak, bu durumun "çirkin ve alaycı" olduğunu ifade etti

00:08 Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Asım İftikhar Ahmed, "İsrail'in saldırganlığı ve hukuka aykırı eylemleri sonucunda gerilim ve şiddetin keskin bir şekilde artması son derece rahatsız edicidir." dedi

00:05 ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, Washington yönetiminin İran'a dün gece düzenlenen hava saldırısının, "nükleer tehdidi ortadan kaldırmak ve İsrail'i korumak" amaçlı olduğunu belirtti

00:02 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, ABD'nin saldırılarının ardından İran'daki durumun "daha ciddi" bir hal aldığını belirterek, "nükleer silahların yayılmasının önlenmesi rejiminin" çökebileceği uyarısında bulundu.