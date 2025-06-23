''Demir Kubbe'' delindi... İran füzeleri İsrail'in farklı bölgelerine isabet etti

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan atılan füzeler nedeniyle İsrail'in birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı belirtildi. İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle sığınaklardan ayrılmama çağrısı yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar korunaklı alanlarda kalınması gerektiği aktarıldı. Hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı vurgulanan açıklamanın ardından, Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in orta kesiminde sirenler devreye girdi. İsrail ordusu, bu saldırıdan kısa süre önce de İran'ın yeni misillemeyle İsrail'in kuzeyine füzeler fırlattığını duyurmuştu.40 DAKİKA BOYUNCA SİRENLER ÇALDI
İran'ın arka arkaya düzenlediği 3 ayrı misilleme nedeniyle İsrail'in orta ve kuzey kesimleri başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde yaklaşık 40 dakika boyunca sirenler çaldı. İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı, füze saldırısının sona erdiğini duyurarak sığınaklardan çıkabileceklerini bildirdi. Yerel basın, 3 ayrı salvoda İran'dan İsrail'e 15 civarı füze atıldığını yazdı. Öte yandan İsrail'in güneyindeki Usdud (Aşdod) kenti başta olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde isabetler olduğu rapor edildi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, şu ana kadar saldırılarda ölen veya yaralanan olduğuna dair kendilerine herhangi bir ihbar gelmediğini belirtti.
14:56 İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İran'a Hürmüz Boğazı'nı abluka altına almanın hata olacağını söylediğini belirterek, İran'ı müzakere masasına dönmeye çağırdı
14:54 İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeybatısındaki dağlık alanda saldırılarda kullanılan insansız hava araçlarını kontrol eden 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi14:50 İsrail'in başkent Tahran'da İsrail'in yıkılışına ilişkin "geri sayım yapan" sembolik saatin bulunduğu Filistin Meydanı'nı vurduğu iddiasının doğru olmadığı ortaya çıktı14:49 İsrail'in Tahran'a yönelik son saldırısında konutların, elektrik dağıtım binasının ve Evin Hapishanesi'nin hedef alındığı, başkentin bazı bölgelerinde kısa süreli elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi14:45 İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail ile olan anlaşmaları sona erdirmesi ve İsrail'e yaptırım uygulanması önerilerine katılmadığını belirterek, Hürmüz Boğazı'nın da kapatılmaması gerektiğini söyledi14:44 İsrail ordusu, dün ABD'nin saldırı düzenlediği İran'daki Fordo Nükleer Tesisi'ne erişimi engellemek için tesise giden yolu vurduğunu doğruladı14:17 Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti
14:03 İran'ın başkenti Tahran'da siyasi mahkumların tutulduğu Evin Hapishanesi'nin İsrail saldırısında hedef alınmasının ardından durumun kontrol altına alındığı bildirildi13:47 İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da sürdürdükleri hava saldırılarında İran'ın güvenlik birimlerini hedef aldıklarını öne sürdü13:44 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasındaki üçüncü tur müzakerelerin bu hafta netlik kazanacağını belirterek, "İstanbul'da sağlanan anlaşmaların uygulanması süreci devam ediyor." dedi13:43 Polonya, Litvanya, Estonya ve Finlandiya, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırıları sonrası Tahran yönetimine müzakere masasına dönme çağrısı yaptı13:30 Çin, İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemesiyle tırmanan gerilim nedeniyle İran'dan 3 bin 125 ve İsrail'den 500'den fazla vatandaşını tahliye ettiğini bildirdi
13:27 Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung'un, ABD'nin İran'a yönelik saldırısının ardından bölgede artan gerilim nedeniyle NATO Zirvesi'ne bizzat katılmayacağı bildirildi13:24 İsrail ordusunun dün ABD'nin saldırı düzenlediği İran'daki Fordo Nükleer Tesisi'ne giden yolu ve tesisin giriş-çıkışlarını vurduğu ileri sürüldü13:21 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını görüştü13:23 Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail konusunda açık tedbirler almasını beklediklerini belirterek, "AB, İsrail'in insan haklarını ihlal ettiğini kabul etmeli ve bu doğrultuda harekete geçmelidir." dedi13:19 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın İran'a destek sağlamasına ilişkin, "Her şey, İran'ın neye ihtiyacının olduğuna bağlı. Arabuluculuk önerdik. Bu da bir tür destek ama ileride her şey, İran'ın neye ihtiyacının bulunduğuna bağlı olacak." dedi13:18 İsrail'in, İran'ın başkenti Tahran'daki Kızılay binasına saldırı düzenlediği bildirildi13:12 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran halkına yardım etmek için çaba gösterdiklerini belirterek, "İran'a yönelik saldırılar, hiçbir gerekçesi olmayan, sebepsiz bir saldırganlık." dedi13:01 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu, İsrail'in ardından ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırması üzerine olağanüstü toplantı düzenledi12:50 İran'ın başkenti Tahran'da siyasi mahkumların tutulduğu Evin Hapishanesi'nin dronla vurulduğu bildirildi13:31 Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İran'ın, ABD ile doğrudan görüşmeler yapması için hazır olması gerektiğini söyledi12:27 Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İran'da güç kullanarak ve bombalarla rejim değişikliği sağlamanın aldatıcı ve tehlikeli olacağını bildirdi12:25 İran'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğinin askıya alınmasına yönelik yasa tasarısı Meclise sunuldu
12:19 İran'dan atılan balistik füzelerin İsrail'in güneyinde elektrik kesintilerine neden olduğu bildirildi12:14 İran: Saldırgan düşman İsrail Fordo Nükleer Tesisine tekrar saldırdı12:12 Çin, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırıların ardından taraflara gerilimi yükseltmekten kaçınma ve siyasi çözüm yoluna dönme çağrısı yaptı11:43 İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a hava saldırıları başlatırken kentte patlama sesleri duyuldu10:40 ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırısı sonrası İran destekli grupların, ABD'nin Irak ve Suriye'deki üslerine misilleme yapma potansiyeli olduğu öne sürüldü11:36 İsrail ordusu, 13 Haziran'dan bu yana İran'da 6 farklı havalimanına saldırı düzenlediğini, çok sayıda savaş uçağının da yer aldığı 15 hava aracını imha ettiğini bildirdi11:31 Çin, ABD'nin İran'da nükleer tesislere saldırılarının ardından, uluslararası mal ve enerji ticareti açısından kritik Hürmüz Boğazı'nın kapanma ihtimaline karşı, bölgenin güvenliğinin korunmasının uluslararası toplumun çıkarına olduğu belirtti11:22 Eski İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, İsrail'le iş yapan şirketlere karşı eylemleriyle tanınan "Palestine Action" grubunun İngiltere'de terör örgütü ilan edilmesi girişimine tepki göstererek, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu neden terör listesinde değil?" ifadesini kullandı10:41 Soykırımcıların "Demir Kubbe"si delindi... İran'ın gönderdiği füze Aşdod'a isabet etti10:36 ABD'li kaynaklar, İran'daki 3 nükleer tesise yönelik saldırının tesisleri "tamamen yok etmediğini", bu nedenle İran'ın nükleer silah üretme tehdidini sona erdirmeyebileceğini öne sürdü10:35 Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İran'a saldırılarla dikkatleri Gazze Şeridi'nden başka bir yöne çekmeyi başardığını belirtti10:24 ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın nükleer tesislerine düzenlenen hava saldırıları öncesinde bazı üst düzey Kongre üyelerine bilgi verdiği, ancak Demokrat liderlerin bir kısmının saldırılar gerçekleşene kadar bilgilendirilmediği belirtildi10:31 İsrail ordusu, İran'ın İsrail'e ikinci dalga füze saldırısı başlattığını duyurdu10:21 Tahran'ın, İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırılardan önce ABD Başkanı Donald Trump'ı, ülkesinde "uyuyan hücre" terör yapılanmalarını harekete geçirmekle tehdit ettiği öne sürüldü10:18 İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e yeni bir füze saldırısı başlatıldığını duyurarak, sığınaklara girilmesi çağrısında bulundu09:43 Kuzey Kore, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısını şiddetle kınayarak "Orta Doğu'daki mevcut durumun, uluslararası barış ve güvenliğin temelini sarstığını" bildirdi09:24 İran'ın batısındaki Hürremabad kenti yakınlarında İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi09:22 Özbekistan, Orta Doğu'daki durumla ilgili tüm tarafları barış için harekete geçme ve durumu karşılıklı müzakerelerle çözme çağrısında bulundu09:06 İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon, ABD'nin, İran'a düzenlediği saldırıyla "özgür dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük varoluşsal tehdidi" ortadan kaldırdığını söyledi04:23 İsrail'in başta başkent Tahran olmak üzere İran'ın çeşitli kentlerine yönelik saldırıları gece saatlerinde de devam etti03:44 İsrail ordusu, İran'dan gerçekleştirilen misilleme saldırısındaki füzenin önlendiğini duyurdu
01:30 İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, "ülkesine saldırının ABD'nin tarihine kara bir leke olarak kaydedildiğini" söyledi
01:17 ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetiminin İran'ın gelişmesine engel olduğunu belirterek, "İran'da bir rejim değişikliği" fikrini dillendirdi
00:16 Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vassily Nebenzia, İsrail'in, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın (NPT) bir tarafı olmadığını ve İsrail'de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetim programının uygulanmayacağını hatırlatarak, bu durumun "çirkin ve alaycı" olduğunu ifade etti
00:08 Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Asım İftikhar Ahmed, "İsrail'in saldırganlığı ve hukuka aykırı eylemleri sonucunda gerilim ve şiddetin keskin bir şekilde artması son derece rahatsız edicidir." dedi
00:05 ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, Washington yönetiminin İran'a dün gece düzenlenen hava saldırısının, "nükleer tehdidi ortadan kaldırmak ve İsrail'i korumak" amaçlı olduğunu belirtti
00:02 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, ABD'nin saldırılarının ardından İran'daki durumun "daha ciddi" bir hal aldığını belirterek, "nükleer silahların yayılmasının önlenmesi rejiminin" çökebileceği uyarısında bulundu.